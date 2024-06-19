Украинский пловец Романчук завоевал золотую медаль Евро-2024

Вторую золотую медаль Украины на Евро-2024 по водным видам спорта выборол в плавании на 800 м Михаил Романчук.
Главные тезисы
- Михаил Романчук завоевал вторую золотую медаль для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта Евро-2024 в плавании на 800 м вольным стилем.
- Эта победа стала уже шестой золотой медалью в карьере украинского пловца и подтверждением его высокого уровня спортивного мастерства.
- Михаил Романчук является участником двух Олимпийских игр и обладателем множества медалей с чемпионатов мира и Европы в плавании как в обычном бассейне, так и на открытой воде.
- Украинский пловец стал чемпионом на дистанции 800 м вольным стилем, опередив своих главных конкурентов.
- Его успехи на Евро-2024 в плавании подтверждают его долгосрочную подготовку и стремление к новым спортивным победам.
Романчук стал чемпионом Европы
Украина получила второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта. Его автором стал Михаил Романчук на дистанцию 800 м вольным стилем.
Романчук на чемпионате Европы-2024 заявлен для участия на дистанциях 800 и 1500 м свободным стилем. В финал 800-метровки украинский пловец отобрался с лучшим временем — преодолел дистанцию за 7:48.22 минут.
Именно Романчук был главным претендентом на победу в финале 800-метровки вольным стилем. Большинство его главных конкурентов, немец Флориан Веллбрук, итальянец Грегорио Пальтриньери, ирландец Даниель Виффен — все решили пропустить чемпионат Европы.
На второй половине дистанции Романчук продолжил наращивать преимущество над соперниками. И закончил 800-метровку чемпионом с результатом 7:46:20 минут.
Евро по водным видам спорта. 800 м, свободный стиль, финал
Михаил Романчук (Украина) — 7:46.20 мин.
Димитриос Маркос (Греция) — 7:48.59 мин.
Залан Саркани (Венгрия) — 7:49.29 мин.
Что означает "золото" Михаила Романчука
Шестое "золото" Романчука в карьере на Евро-2024 по водным видам спорта. В последний раз украинский пловец завоевал награду на чемпионате Европы-2022 — на 1500-метровке свободным стилем.
Третья золотая медаль Романчука на Евро по водным видам спорта именно на 800-метровке вольным стилем. Перед этим украинский пловец завоевывал "золото" на этой дистанции в 2018 и 2021 годах.
Первая медаль Романчука на уровне чемпионатов мира и Европы за два года. "Золото" 1500-метровки вольным стилем — последняя награда украинского пловца перед стартом чемпионата Европы-2024.
Кто такой Михаил Романчук
27-летний украинский пловец представляет на соревнованиях Хмельницкую область.
Также в наследии Романчука три медали чемпионатов мира и восемь на Евро в плавании в обычном бассейне. А в 2022 году он также получил первую награду в плавании на открытой воде — "бронза" на 5 км.
Романчук — один из четырех украинских пловцов с выполненными нормативами на Олимпиаду-2024. Также это удалось Александру Желтякову (100 м и 200 м на спине), Денису Кесилию (200 м, баттерфляй) и Владиславу Бухову (50 м, свободный стиль).
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