Украинский пловец Романчук завоевал золотую медаль Евро-2024
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Украинский пловец Романчук завоевал золотую медаль Евро-2024

Романчук
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Источник:  Суспільне. Спорт

Вторую золотую медаль Украины на Евро-2024 по водным видам спорта выборол в плавании на 800 м Михаил Романчук.

Главные тезисы

  • Михаил Романчук завоевал вторую золотую медаль для Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта Евро-2024 в плавании на 800 м вольным стилем.
  • Эта победа стала уже шестой золотой медалью в карьере украинского пловца и подтверждением его высокого уровня спортивного мастерства.
  • Михаил Романчук является участником двух Олимпийских игр и обладателем множества медалей с чемпионатов мира и Европы в плавании как в обычном бассейне, так и на открытой воде.
  • Украинский пловец стал чемпионом на дистанции 800 м вольным стилем, опередив своих главных конкурентов.
  • Его успехи на Евро-2024 в плавании подтверждают его долгосрочную подготовку и стремление к новым спортивным победам.

Романчук стал чемпионом Европы

Украина получила второе "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта. Его автором стал Михаил Романчук на дистанцию 800 м вольным стилем.

Романчук на чемпионате Европы-2024 заявлен для участия на дистанциях 800 и 1500 м свободным стилем. В финал 800-метровки украинский пловец отобрался с лучшим временем — преодолел дистанцию за 7:48.22 минут.

Именно Романчук был главным претендентом на победу в финале 800-метровки вольным стилем. Большинство его главных конкурентов, немец Флориан Веллбрук, итальянец Грегорио Пальтриньери, ирландец Даниель Виффен — все решили пропустить чемпионат Европы.

Первую четверть дистанции Романчук проплыл с третьим временем, уступая только двум представителям Турции: Мухаммеду Узден и Казею Тунджели. Однако впоследствии вырвался в лидеры, опередив обоих турецких пловцов.

На второй половине дистанции Романчук продолжил наращивать преимущество над соперниками. И закончил 800-метровку чемпионом с результатом 7:46:20 минут.

Евро по водным видам спорта. 800 м, свободный стиль, финал

  • Михаил Романчук (Украина) — 7:46.20 мин.

  • Димитриос Маркос (Греция) — 7:48.59 мин.

  • Залан Саркани (Венгрия) — 7:49.29 мин.

Что означает "золото" Михаила Романчука

Шестое "золото" Романчука в карьере на Евро-2024 по водным видам спорта. В последний раз украинский пловец завоевал награду на чемпионате Европы-2022 — на 1500-метровке свободным стилем.

Третья золотая медаль Романчука на Евро по водным видам спорта именно на 800-метровке вольным стилем. Перед этим украинский пловец завоевывал "золото" на этой дистанции в 2018 и 2021 годах.

Первая медаль Романчука на уровне чемпионатов мира и Европы за два года. "Золото" 1500-метровки вольным стилем — последняя награда украинского пловца перед стартом чемпионата Европы-2024.

Вторую золотую медаль Украины на Евро-2024 по водным видам спорта, автором первой стал 18-летний Александр Желтяков — на 200 м на спине.

Кто такой Михаил Романчук

27-летний украинский пловец представляет на соревнованиях Хмельницкую область.

Романчук является участником двух Олимпиад — в Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). В Японии он завоевал две награды: "серебро" на 1500 м и "бронзу" на 800 м свободным стилем.

Также в наследии Романчука три медали чемпионатов мира и восемь на Евро в плавании в обычном бассейне. А в 2022 году он также получил первую награду в плавании на открытой воде — "бронза" на 5 км.

Романчук — один из четырех украинских пловцов с выполненными нормативами на Олимпиаду-2024. Также это удалось Александру Желтякову (100 м и 200 м на спине), Денису Кесилию (200 м, баттерфляй) и Владиславу Бухову (50 м, свободный стиль).

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Национальный олимпийский комитет Украины
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