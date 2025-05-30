Український метальник молота Кохан переміг в етапі Континентального туру у Польщі

Український метальник молота Михайло Кохан здобув п'яту міжнародну нагороду у сезоні-2025. Сталось це на етапі Континентального туру в польському Бидгощі, який Кохан завершив із "золотом".

Кохан здобув перемогу на етапі Континентального туру у Польщі

Змагання у Польщі стали для українського легкоатлета шостими у сезоні-2025. Попередній етап Континентального туру у Загребі українець завершив зі "сріблом", метнувши молот на 80.36 м, а найкращий результат у сезоні-2025 показав в Антальї — 80.73 м

За нагороди турніру в Польщі Кохан змагався з найрейтинговішими метальниками молота у світі. До заявки турніру увійшли олімпійський чемпіон Токіо-2020 Войцех Новіцькі, п'ятиразовий чемпіон світу Павел Файдек, срібний призер Парижа-2024 Бенце Халаш та учасник Олімпіади-2020 Руді Вінклер. Поширити

Після двох спроб Михайло вийшов на другу сходинку — метнув снаряд на 76.84 метра, відстаючи від найближчого суперника на понад два метри — Халаш вийшов в лідери з результатом 79.13 м.

Наступні дві спроби Кохана не зарахували, натомість у п'ятій показав найкращий результат — 79.84 метра. Угорець натомість зміг покращити свій результат лише на 10 см.

Після вирішальної спроби випередити Михайла суперники не змогли: після останнього метання найближчим переслідувачем Кохана став німець Мерлін Гуммель, який відстав від українця на 53 сантиметри. Чинний віцечемпіон Європи Бенце Халаш довершив подіум.

Для Кохана це четверта поспіль медаль у сезоні-2025. Зокрема "золото" змагань у Польщі стало для Михайла четвертим на міжнародному рівні цього року. Поширити

24-річний український метальник молота представляє Дніпро. Бронзовий призер Олімпійських ігор-2024. Чемпіон світу-2017 серед юнаків. Чемпіон Європи серед юнаків (2018), юніорів (2019) та молоді (2021, 2023). Чемпіон дорослого Кубка Європи з метань 2024 року. Срібний призер командного Євро-2023, що проходив у рамках Європейських ігор.