Українець Кохан став чемпіоном командного Євро-2025 у метанні молота

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан став переможцем у метанні молота на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.
Головні тези:
- Михайло Кохан став переможцем у метанні молота на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.
- Результат українського спортсмена з метання молота в 81.66 м є його найкращим у кар'єрі та найкращим серед українців за 21 рік.
Кохан з рекордним результатом переміг на Євро-2025
Завдяки результатам попереднього розіграшу змагань у 2023 році, Україна повернулася до першого дивізіону командного Євро-2025, який відбувається з 27 по 29 червня у Мадриді.
У перший змагальний день зокрема відбулися змагання у метанні молота серед чоловіків, де Україну представляв бронзовий призер чемпіонату Європи-2024 Михайло Кохан. Для нього це друга участь у командному Євро: у 2023 році виграв "золото" з результатом в 77.03 м.
У першій спробі Кохан метнув на дистанцію в 76.60 м, показавши третій результат серед 15 легкоатлетів.
На четвертій спробі Кохан показав результат у 81.66 м — вийшов у одноосібні лідери старту. У двох заключних спробах українець не зміг покращити результат, проте зберіг перемогу на змаганнях.
Командний Євро-2025. Метання молота (чоловіки)
Михайло Кохан (Україна) — 81.66 м
Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81.27 м
Бенсе Галаш (Угорщина) — 80.63 м
Результат українського метальника в 81.66 м — найкращий у кар'єрі. До цього топрезультатом Кохана був 81.14 м, котрий він здобув на змаганнях у Загребі в вересні 2024 року.
Дистанція у 81.66 м також є найкращим результатом серед українців за 21 рік. Востаннє український метальник показував наскільки високий результат 29 травня 2004 року, коли Олександр Крікун метнув молот також на 81.66 м.
"Золото" Кохана — перша медаль України на командному Євро-2025. Для самого ж метальника — це друга поспіль перемога на змаганнях.
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