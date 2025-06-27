Українець Кохан став чемпіоном командного Євро-2025 у метанні молота
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Спорт
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Українець Кохан став чемпіоном командного Євро-2025 у метанні молота

Кохан
Джерело:  Суспільне. Спорт

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан став переможцем у метанні молота на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.

Головні тези:

  • Михайло Кохан став переможцем у метанні молота на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.
  • Результат українського спортсмена з метання молота в 81.66 м є його найкращим у кар'єрі та найкращим серед українців за 21 рік.

Кохан з рекордним результатом переміг на Євро-2025

Завдяки результатам попереднього розіграшу змагань у 2023 році, Україна повернулася до першого дивізіону командного Євро-2025, який відбувається з 27 по 29 червня у Мадриді.

У перший змагальний день зокрема відбулися змагання у метанні молота серед чоловіків, де Україну представляв бронзовий призер чемпіонату Європи-2024 Михайло Кохан. Для нього це друга участь у командному Євро: у 2023 році виграв "золото" з результатом в 77.03 м.

У першій спробі Кохан метнув на дистанцію в 76.60 м, показавши третій результат серед 15 легкоатлетів.

Друга спроба результату для українця не принесла, а вже на третій він покращив дистанцію до 77.45 м, вийшовши на третє місце.

На четвертій спробі Кохан показав результат у 81.66 м — вийшов у одноосібні лідери старту. У двох заключних спробах українець не зміг покращити результат, проте зберіг перемогу на змаганнях.

Командний Євро-2025. Метання молота (чоловіки)

  1. Михайло Кохан (Україна) — 81.66 м

  2. Мерлін Гуммель (Німеччина) — 81.27 м

  3. Бенсе Галаш (Угорщина) — 80.63 м

Результат українського метальника в 81.66 м — найкращий у кар'єрі. До цього топрезультатом Кохана був 81.14 м, котрий він здобув на змаганнях у Загребі в вересні 2024 року.

Дистанція у 81.66 м також є найкращим результатом серед українців за 21 рік. Востаннє український метальник показував наскільки високий результат 29 травня 2004 року, коли Олександр Крікун метнув молот також на 81.66 м.

"Золото" Кохана — перша медаль України на командному Євро-2025. Для самого ж метальника — це друга поспіль перемога на змаганнях.

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