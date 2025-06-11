Український легкоатлет Кохан здобув срібну медаль на етапі Діамантової ліги

Український легкоатлет Михайло Кохан потрапив на подіум етапу Діамантової ліги в Осло. Українець став срібним призером за підсумками змагань у секторі метання молота.

Кохан здобув срібну медаль на етапі Діамантової ліги в Осло

Основна частина етапу Діамантової ліги в Осло запланована на 12 червня. Перед нею у перший день змагань у Норвегії відбулася частина "недіамантових" дисциплін, серед яких було і чоловіче метання молота.

Участь у змаганнях в Осло взяв і українець Михайло Кохан. Для українського метальника вони стали першими з серпня 2024 року на рівні Діамантової ліги — тоді у Сілезії він закінчив змагання зі "сріблом". Поширити

В Осло Кохан мав надзіркову конкуренцію в боротьбі за подіум: чинний олімпійський чемпіон Ітан Кацберг, призери Олімпіади-2020 Войцех Новіцкі та Павєл Файдек, срібний призер Ігор-2024 Бенце Галаш серед інших.

Кожен з семи спортсменів мав п'ять спроб для метання молота. За їхніми підсумками визначилася трійка медалістів, які мали ще одну спробу для покращення результату.

Після перших трьох спроб Кохан займав четверте місце завдяки метанню на 77.05 м. Випереджали його Ітан Кацберг, а також норвежець Томас Мардаль та поляк Павєл Файдек.

Увірватися у топ-3 Кохан зміг у п'ятій спробі — метнув молот на 78.34 м. Завдяки цьому українець піднявся на друге місце.

Найкращий же результат Кохан показав в останній спробі — 79.95 м. У цьому раунді українець показав кращий результат, аніж Кацберг, але за підсумками всіх спроб поступився канадцеві.

Діамантова ліга. Метання молота, чоловіки

Ітан Кацберг (Канада) — 80.19 м

Михайло Кохан (Україна) — 79.95 м

Томас Мардаль (Норвегія) — 78.25 м

Це шостий подіум у сезоні Кохана. Лише одного разу — на Кубку Європи з метань — український легкоатлет не потрапляв у топ-3 (шосте місце).