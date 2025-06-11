Украинский легкоатлет Кохан получил серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Украинский легкоатлет Михаил Кохан попал на подиум этапа Бриллиантовой лиги в Осло. Украинец стал серебряным призером по итогам соревнований в секторе метания молота.

Кохан получил серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Основная часть этапа Бриллиантовой лиги в Осло запланирована на 12 июня. Перед ней в первый день соревнований в Норвегии состоялась часть "небриллиантовых" дисциплин, среди которых было и мужское метание молота.

Участие в соревнованиях в Осло принял и украинец Михаил Кохан. Для украинского метателя они стали первыми с августа 2024 года на уровне Бриллиантовой лиги — тогда в Силезии он закончил соревнование с серебром. Поделиться

В Осло Кохан имел надзорную конкуренцию в борьбе за подиум: действующий олимпийский чемпион Итан Кацберг, призеры Олимпиады-2020 Войцех Новицки и Павел Файдек, серебряный призер Игр-2024 Бенце Галаш среди других.

Каждый из семи спортсменов имел пять попыток метания молота. По их итогам определилась тройка медалистов, имевших еще одну попытку для улучшения результата.

После первых трех попыток Кохан занимал четвёртое место благодаря метанию на 77.05 м. Упреждали его Итан Кацберг, а также норвежец Томас Мардаль и поляк Павел Файдек.

Ворваться в топ-3 Кохан смог в пятой попытке — метнул молот на 78.34 м. Благодаря этому украинец поднялся на второе место.

Лучший результат Кохан показал в последней попытке — 79.95 м. В этом раунде украинец показал лучший результат, чем Кацберг, но по итогам всех попыток уступил канадцу.

Бриллиантовая лига.

Итон Кацберг (Канада) — 80.19 м

Михаил Кохан (Украина) — 79.95 м

Томас Мардаль (Норвегия) — 78.25 м

Это шестой подиум в сезоне Кохана. Лишь однажды — на Кубке Европы по метаниям — украинский легкоатлет не попадал в топ-3 (шестое место).