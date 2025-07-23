Універсіада-2025. Українець Кохан виборов "золото" у метанні молота
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Універсіада-2025. Українець Кохан виборов "золото" у метанні молота

Кохан
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український метальник молота Михайло Кохан став чемпіоном літньої Універсіади-2025, що проходить у Німеччині.

Головні тези:

  • Михайло Кохан виборов золото у метанні молота на Універсіаді-2025 у Німеччині.
  • Українець показав вражаючі результати, випередивши конкурентів і здобувши перемогу.
  • Це восьма перемога українця у сезоні 2025 року, а його результат 77.10 метра став найкращим за останні три турніри.

Українець Кохан виборов "золото" у метанні молота на Універсіаді

Лідер збірної України подолав кваліфікацію з найкращим результатом своєї групи — 73.74 метра. Серед усіх учасників відбору Кохан посів друге місце, поступившись лише німцеві Мерліну Гумеллю (75.76 м).

Саме Гумелль мав стати головним конкурентом Кохана у боротьбі за "золото". 23-річний німець був найрейтинговішим із суперників українця, посідаючи восьме місце у світовому заліку дисципліни (Михайло — другий).

Серед решти суперників у топ-50 рейтингу входить кіпріот Іосіф Кесідіс, тоді як решта фіналістів розташовуються поза переліком 60 провідних метальників світу.

Гуммель із першої спроби захопив лідерство у боротьбі за "золото" — метнув на 75.88 метра та вийшов на першу сходинку. Кохан у своїй першій спробі відстав на 2.28 метра — і став другим.

Кохан продовжував покращувати результати: до 74.35 м у другій спробі та 75.53 м — у третій. Проте лідером до екватора змагань підходив німець, що метнув на 77.03 метра в другій спробі.

У лідери українець вийшов після четвертого раунду, в якому метнув молот на 77.10 метра. Дві заключні спроби Кохан не використав, тоді як Гуммель мав три поспіль незараховані результати у вирішальних раундах.

Універсіада-2025. Метання молота (чоловіки)

  • Михайло Кохан (Україна) — 77.10 м

  • Мерлін Гуммель (Німеччина) — 77.03 м

  • Джорджіо Олів'єрі (Італія) — 73.78 м

Це восьма перемога українця в сезоні 2025 року. 77.10 м — його найкращий результат за три турніри від початку липня.

Четверте "золото" збірної України на Універсіаді-2025 (перше — в легкій атлетиці). Також "синьо-жовті" виборювали перші місця у тхеквондо та художній гімнастиці.

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