Універсіада-2025. Українець Кохан виборов "золото" у метанні молота

Український метальник молота Михайло Кохан став чемпіоном літньої Універсіади-2025, що проходить у Німеччині.
Головні тези:
- Михайло Кохан виборов золото у метанні молота на Універсіаді-2025 у Німеччині.
- Українець показав вражаючі результати, випередивши конкурентів і здобувши перемогу.
- Це восьма перемога українця у сезоні 2025 року, а його результат 77.10 метра став найкращим за останні три турніри.
Українець Кохан виборов "золото" у метанні молота на Універсіаді
Лідер збірної України подолав кваліфікацію з найкращим результатом своєї групи — 73.74 метра. Серед усіх учасників відбору Кохан посів друге місце, поступившись лише німцеві Мерліну Гумеллю (75.76 м).
Саме Гумелль мав стати головним конкурентом Кохана у боротьбі за "золото". 23-річний німець був найрейтинговішим із суперників українця, посідаючи восьме місце у світовому заліку дисципліни (Михайло — другий).
Серед решти суперників у топ-50 рейтингу входить кіпріот Іосіф Кесідіс, тоді як решта фіналістів розташовуються поза переліком 60 провідних метальників світу.
Кохан продовжував покращувати результати: до 74.35 м у другій спробі та 75.53 м — у третій. Проте лідером до екватора змагань підходив німець, що метнув на 77.03 метра в другій спробі.
У лідери українець вийшов після четвертого раунду, в якому метнув молот на 77.10 метра. Дві заключні спроби Кохан не використав, тоді як Гуммель мав три поспіль незараховані результати у вирішальних раундах.
Універсіада-2025. Метання молота (чоловіки)
Михайло Кохан (Україна) — 77.10 м
Мерлін Гуммель (Німеччина) — 77.03 м
Джорджіо Олів'єрі (Італія) — 73.78 м
Це восьма перемога українця в сезоні 2025 року. 77.10 м — його найкращий результат за три турніри від початку липня.
Четверте "золото" збірної України на Універсіаді-2025 (перше — в легкій атлетиці). Також "синьо-жовті" виборювали перші місця у тхеквондо та художній гімнастиці.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-