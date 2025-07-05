Українець Кохан здобув "бронзу" Діамантової ліги у метанні молота
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українець Кохан здобув "бронзу" Діамантової ліги у метанні молота

Кохан
Джерело:  Суспільне. Спорт

Лідер збірної України Михайло Кохан виступив на етапі Діамантової ліги в Юджині у метанні молота — і здобув "бронзу" з результатом 78.04 метра.

Головні тези:

  • Михайло Кохан здобув бронзу на етапі Діамантової ліги в метанні молота з результатом 78.04 метра.
  • Українець вже вдруге отримав медаль на цьому етапі, показавши високу результативність та стабільність у виступах.
  • Михайло Кохан покращив свій особистий рекорд кар'єри та продовжує підкорювати вершини у світовому спорті.

Кохан вдруге отримав медаль на етапі Діамантової ліги

Кохан вдруге в сезоні заявився на "недіамантову" дисципліну серії, де від початку змагального року виборював "срібло" в Осло.

Етап у Юджині став першими змаганнями для Кохана після оновлення особистого рекорду кар'єри: на командному чемпіонаті Європи в Мадриді українець метнув молот на 81.66 м та посів перше місце в елітному дивізіоні.

У США Михайлу вдруге цього сезону протистояв чинний олімпійський чемпіон, канадець Ітан Кацберг. Серед фаворитів також заявилися фіналіст Ігор-2024 у Парижі, американець Руді Вінклер та олімпійський чемпіон Токіо-2020 Войцех Новіцькі.

Після трьох стартових спроб Кохан посідав сьому сходинку. За три раунди українець мав лише один зарахований результат — 74.90 метра.

Показник Михайло покращив показав у четвертій спробі — метнув на 78.66 метра і здійнявся на третє місце. А в заключній спробі встановив свій підсумковий результат — 79.27 метра.

Чинний олімпійський чемпіон Кацберг зійшов на подіум зі "сріблом" — 81.73 метра. Перше місце ж посів американець Вінклер, який встановив новий історичний рекорд Діамантової ліги — 83.16 метра.

Діамантова ліга. Юджин. Метання молота (чоловіки)

  1. Руді Вінклер (США) — 83.16 м

  2. Ітан Кацберг (Канада) — 81.73 м

  3. Михайло Кохан (Україна) — 79.27 м

Кохан зійшов на подіум восьмих поспіль міжнародних змагань у нинішньому сезоні. За цей період українець зібрав ще п'ять золотих і дві срібні нагороди.

Вчетверте поспіль Кохан фінішував у призерах саме Діамантової ліги. Наразі українець залишається без перемог на рівні найбільшої комерційної серії: два "срібла" та вже дві "бронзи".

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український метальник молота Кохан переміг в етапі Континентального туру у Польщі
Кохан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український легкоатлет Кохан здобув срібну медаль на етапі Діамантової ліги
Кохан
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українець Кохан став чемпіоном командного Євро-2025 у метанні молота
Кохан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?