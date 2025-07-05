Українець Кохан здобув "бронзу" Діамантової ліги у метанні молота

Лідер збірної України Михайло Кохан виступив на етапі Діамантової ліги в Юджині у метанні молота — і здобув "бронзу" з результатом 78.04 метра.
Головні тези:
- Михайло Кохан здобув бронзу на етапі Діамантової ліги в метанні молота з результатом 78.04 метра.
- Українець вже вдруге отримав медаль на цьому етапі, показавши високу результативність та стабільність у виступах.
- Михайло Кохан покращив свій особистий рекорд кар'єри та продовжує підкорювати вершини у світовому спорті.
Кохан вдруге отримав медаль на етапі Діамантової ліги
Кохан вдруге в сезоні заявився на "недіамантову" дисципліну серії, де від початку змагального року виборював "срібло" в Осло.
Етап у Юджині став першими змаганнями для Кохана після оновлення особистого рекорду кар'єри: на командному чемпіонаті Європи в Мадриді українець метнув молот на 81.66 м та посів перше місце в елітному дивізіоні.
У США Михайлу вдруге цього сезону протистояв чинний олімпійський чемпіон, канадець Ітан Кацберг. Серед фаворитів також заявилися фіналіст Ігор-2024 у Парижі, американець Руді Вінклер та олімпійський чемпіон Токіо-2020 Войцех Новіцькі.
Показник Михайло покращив показав у четвертій спробі — метнув на 78.66 метра і здійнявся на третє місце. А в заключній спробі встановив свій підсумковий результат — 79.27 метра.
Чинний олімпійський чемпіон Кацберг зійшов на подіум зі "сріблом" — 81.73 метра. Перше місце ж посів американець Вінклер, який встановив новий історичний рекорд Діамантової ліги — 83.16 метра.
Діамантова ліга. Юджин. Метання молота (чоловіки)
Руді Вінклер (США) — 83.16 м
Ітан Кацберг (Канада) — 81.73 м
Михайло Кохан (Україна) — 79.27 м
Кохан зійшов на подіум восьмих поспіль міжнародних змагань у нинішньому сезоні. За цей період українець зібрав ще п'ять золотих і дві срібні нагороди.
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