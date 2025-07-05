Украинец Кохан завоевал "бронзу" Бриллиантовой лиги в метании молота

Лидер сборной Украины Михаил Кохан выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине в метании молота и получил "бронзу" с результатом 78.04 метра.

Кохан второй раз получил медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Кохан второй раз в сезоне заявился на "бриллиантовую" дисциплину серии, где с начала соревновательного года боролся за "серебро" в Осло.

Этап в Юджине стал первым соревнованием для Кохана после обновления личного рекорда карьеры: на командном чемпионате Европы в Мадриде украинец метнул молот на 81.66 м и занял первое место в элитном дивизионе.

В США Михаилу второй раз в этом сезоне противостоял действующий олимпийский чемпион, канадец Итан Кацберг. Среди фаворитов также появились финалист Игр-2024 в Париже, американец Руди Винклер и олимпийский чемпион Токио-2020 Войцех Новицки.

После трех стартовых попыток Кохан занимал седьмую строчку. За три раунда у украинца был только один зачисленный результат — 74.90 метра. Поделиться

Показатель Михаил улучшил, показал в четвертой попытке — метнул на 78.66 метра и поднялся на третье место. А в заключительной попытке установил свой итоговый результат — 79.27 метра.

Действующий олимпийский чемпион Кацберг сошел на подиум с серебром — 81.73 метра. Первое место занял американец Винклер, установивший новый исторический рекорд Бриллиантовой лиги — 83.16 метра.

Бриллиантовая лига. Юджин. Метание молота (мужчины)

Руди Винклер (США) — 83.16 м Итон Кацберг (Канада) — 81.73 м Михаил Кохан (Украина) — 79.27 м

Кохан взошел на подиум восьмых подряд международных соревнований в нынешнем сезоне. За этот период украинец собрал еще пять золотых и две серебряные награды.