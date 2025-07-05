Украинец Кохан завоевал "бронзу" Бриллиантовой лиги в метании молота

Лидер сборной Украины Михаил Кохан выступил на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине в метании молота и получил "бронзу" с результатом 78.04 метра.
Главные тезисы
- Михаил Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в метании молота с результатом 78.04 метра.
- Украинец улучшил свой личный рекорд по карьере и продолжает демонстрировать стабильность в выступлениях.
- Кохан взошел на подиум восьмых подряд международных соревнований в нынешнем сезоне, собрав пять золотых и две серебряные награды.
Кохан второй раз получил медаль на этапе Бриллиантовой лиги
Кохан второй раз в сезоне заявился на "бриллиантовую" дисциплину серии, где с начала соревновательного года боролся за "серебро" в Осло.
Этап в Юджине стал первым соревнованием для Кохана после обновления личного рекорда карьеры: на командном чемпионате Европы в Мадриде украинец метнул молот на 81.66 м и занял первое место в элитном дивизионе.
В США Михаилу второй раз в этом сезоне противостоял действующий олимпийский чемпион, канадец Итан Кацберг. Среди фаворитов также появились финалист Игр-2024 в Париже, американец Руди Винклер и олимпийский чемпион Токио-2020 Войцех Новицки.
Показатель Михаил улучшил, показал в четвертой попытке — метнул на 78.66 метра и поднялся на третье место. А в заключительной попытке установил свой итоговый результат — 79.27 метра.
Действующий олимпийский чемпион Кацберг сошел на подиум с серебром — 81.73 метра. Первое место занял американец Винклер, установивший новый исторический рекорд Бриллиантовой лиги — 83.16 метра.
Бриллиантовая лига. Юджин. Метание молота (мужчины)
Руди Винклер (США) — 83.16 м
Итон Кацберг (Канада) — 81.73 м
Михаил Кохан (Украина) — 79.27 м
Кохан взошел на подиум восьмых подряд международных соревнований в нынешнем сезоне. За этот период украинец собрал еще пять золотых и две серебряные награды.
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