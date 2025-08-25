Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Сборная Украины завоевала первое "золото" чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Украинки торжествовали в последнем финале соревнований — вправе с тремя мячами и двумя обручами.
Украинские гимнастки получили "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике
В финале группового многоборья с тремя мячами и двумя обручами на чемпионате мира-2025 Украина была представлена составом Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак, а также Валерии Переметы.
В финал украинки прошли по итогам квалификации, где показали четвертый результат — 27.650 балла.
Финал с тремя мячами и двумя обручами закрывал чемпионат мира по художественной гимнастике. И Украина окончила его золотой медалью.
За свое выступление в финале украинские художественные гимнастки заработали 28.650 баллов — ровно на 1 балл выше, чем в квалификации группового многоборья. С этим результатом украинки опередили хозяек соревнований Бразилию всего на 0.1 балла.
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Групповые упражнения с тремя мячами и двумя обручами, финал
Украина — 28.650 баллов
Бразилия — 28.550
Китай — 28.350
Это второе в истории "золото" для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Впервые украинки стали победительницами на этом уровне в 2002 году в упражнениях с пятью лентами.
Вторая медаль Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике именно в упражнении с тремя мячами и двумя обручами. На предыдущем ЧМ украинки стали бронзовыми призерами в этом групповом упражнении.
Третья медаль Украины на чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике. Перед этим Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером упражнений с лентой; также украинки завоевали "бронзу" командного первенства.
