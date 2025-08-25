Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях
Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Украина
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины завоевала первое "золото" чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Украинки торжествовали в последнем финале соревнований — вправе с тремя мячами и двумя обручами.

Главные тезисы

  • Украинская сборная по художественной гимнастике одержала победу на Чемпионате мира-2025 в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.
  • Эта победа стала второй золотой медалью для Украины в групповых упражнениях на Чемпионате мира по художественной гимнастике в истории соревнований.
  • Украинские гимнастки продемонстрировали высокий профессионализм и уверенность во время финала, опередив Бразилию всего на 0.1 балла.

Украинские гимнастки получили "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике

В финале группового многоборья с тремя мячами и двумя обручами на чемпионате мира-2025 Украина была представлена составом Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Киры Ширикиной, Александры Ющак, а также Валерии Переметы.

В финал украинки прошли по итогам квалификации, где показали четвертый результат — 27.650 балла.

Финал с тремя мячами и двумя обручами закрывал чемпионат мира по художественной гимнастике. И Украина окончила его золотой медалью.

За свое выступление в финале украинские художественные гимнастки заработали 28.650 баллов — ровно на 1 балл выше, чем в квалификации группового многоборья. С этим результатом украинки опередили хозяек соревнований Бразилию всего на 0.1 балла.

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Групповые упражнения с тремя мячами и двумя обручами, финал

  1. Украина — 28.650 баллов

  2. Бразилия — 28.550

  3. Китай — 28.350

Это второе в истории "золото" для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Впервые украинки стали победительницами на этом уровне в 2002 году в упражнениях с пятью лентами.

Также это первое "золото" за 12 лет для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике. В последний раз Украина боролась за медаль на ЧМ в 2013 году — Анна Ризадинова в упражнении с обручем.

Вторая медаль Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике именно в упражнении с тремя мячами и двумя обручами. На предыдущем ЧМ украинки стали бронзовыми призерами в этом групповом упражнении.

Третья медаль Украины на чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике. Перед этим Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером упражнений с лентой; также украинки завоевали "бронзу" командного первенства.

