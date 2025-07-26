Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала серебряную медаль Кубка мирового вызова
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Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала серебряную медаль Кубка мирового вызова

Онофрийчук
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук — серебряный призер этапа Кубка мирового вызова, проходящего в румынской Клуж-Напоке. В первый день финалов Онофрийчук заняла второе место по итогам личного многоборья.

Главные тезисы

  • Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мирового вызова в Клуж-Напоке, проявив выдающиеся спортивные навыки.
  • Гимнастка выступила на финале после травмы стопы, но все равно продемонстрировала впечатляющие результаты.

Онофрийчук завоевала серебряную медаль Кубка мирового вызова

Этап Кубка мирового вызова в Клуж-Напоке — последний в сезоне-2025. Перед ним Онофрийчук выступила на Кубке мира в Милане — несмотря на травму, закончила соревнования с тремя медалями.

Повреждение стопы, с которым соревновалось Онофрийчук на Кубке мира в Милане, не помешало ей отправиться в Румынию на заключительный этап сезона. И уже в первый день финалов завоевать серебряную награду.

Основная борьба в финале личного многоборья для Онофрийчука развернулась с представительницей Германии Дарьей Варфоломеев. Украинка захватила лидерство благодаря наилучшему результату в упражнениях с обручем (опередила немку на 0.5 балла), впрочем, уже в упражнениях с мячом проиграла ей 1.2 балла и отпустила в отрыв.

В конце концов, Онофрийчук не смогла отыграть отставание от Варфоломеев: в упражнениях с булавами и лентой набирала меньше немецкой гимнастки. По итогам всех упражнений украинка уступила немке с разницей в 1.9 балла.

Кубок мирового вызова.

  • Дарья Варфоломеев (Германия) — 122.050 балла

  • Таисия Онофрийчук (Украина) — 120.150

  • Мейталь Сумкин (Израиль) — 115.300.

...

  • 13. Полина Карика (Украина) — 110.100

В рамках серии соревнований Кубка мира это уже четвертая медаль для Онофрийчука в сезоне в личном многоборье. Единственное "золото" в многоборье она завоевала на этапе Кубка мира в Софии.

Все медали Таисии Онофрийчук в личном многоборье на соревнованиях Кубка мира

  • "золото": София (Кубок мира, 2025 год)

  • "серебро": Баку (Кубок мира, 2025 год), Клуж-Напока (Кубок мирового вызова, 2025 год)

  • "бронза": Милан (Кубок мира, 2025 год)

Во второй день финалов, который состоится 27 июля, Онофрийчук сразится за награды в упражнениях со всеми предметами, тогда как Полина Карика — в упражнениях с мячом.

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