Триумф Таисии Онофрийчук. Украинская гимнастка завоевала три "золота" на этапе КМ-2025

В болгарской Софии 6 апреля завершился первый этап Кубка мира по художественной гимнастике сезона-2025. На этапе сборная Украины завоевала четыре награды - все на счету Таисии Онофрийчук.

Украинка Онофрийчук торжествовала на этапе КС-2025 по художественной гимнастике

В заявку Украины на Кубке мира в Болгарии в индивидуальных упражнениях вошли две спортсменки: Таисия Онофрийчук и Полина Карика. В команде Украины представили Полина Городнича, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак.

В первый день соревнований украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала дебютное "золото" на уровне Кубка мира — торжествовала в многоборье.

Соревнования продолжились финалами в команде и личных дисциплинах в отдельных видах, где украинки завоевали еще три награды.

Everybody 💃🕺 now! Taisiia Onofriichuk 🇺🇦 leads the way with the Clubs in Sofia. Watch live here: https://t.co/WrrzKVKAYf. #FIGWorldCup pic.twitter.com/K0BxjURRbF — FIG (@gymnastics) April 6, 2025

Онофрийчук завоевала "золото" в упражнениях с лентой, набрав за свое выступление 27.450 баллов. Ближайшую преследовательницу — полячку Лилиану Левинскую — украинка опередила на 0.450 балла. Завершила подиум американка Рин Киз с результатом 26.950.

Упражнения с булавами стали единственным финалом в отдельных видах, где Украину представили две гимнастки. Полина Карика набрала за свое выступление 26.850 баллов и остановилась в шаге от подиума — заняла четвертое место. В то же время Онофрийчук стала чемпионкой в упражнениях с булавами с результатом 28.900 баллов. Поделиться

К трем золотым наградам Онофрийчук добавила также одно "серебро" этапа: финишировала вторым в упражнениях с обручем, заработав 28.850 баллов. От чемпионки Стиляны Николовой из Болгарии украинку отделили всего 0.65 балла.

Упражнения с мячом — единственная дисциплина, в которой Таисия не завоевала медали. Онофрийчук заняла пятое место с результатом 26.400 баллов. "Золото" дисциплины забрала Николова, обойдя украинку на 2.55 балла.

Второй этап Кубка мира по художественной гимнастике состоится 18-20 апреля в азербайджанском Баку.