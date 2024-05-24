Украинка Онофрийчук триумфально прошла в четыре финала Евро-2024 по художественной гимнастике
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Украинка Онофрийчук триумфально прошла в четыре финала Евро-2024 по художественной гимнастике

Онофрийчук
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Источник:  Суспільне. Спорт

У Украины будет представительство в четырех из пяти финалов чемпионата Европы по художественной гимнастике. По результатам квалификации в личном многоборье их гарантировала Таисия Онофрийчук.

Феноменальный успех украинской гимнастки Онофрийчук

15-летняя Онофрийчук — дебютантка взрослого чемпионата Европы по художественной гимнастике. На Евро в Будапеште она была одной из двух соревновавшихся в многоборье гимнасток — вместе с Викторией Оноприенко, которая в 2023-м стала чемпионкой в упражнениях с обручем.

По итогам первого дня соревнований Онофрийчук гарантировала себе два финала — прошла в упражнениях с обручем и мячом с шестым результатом. В отличие от Оноприенко, потерявшей возможность защитить звание чемпионки Европы.

Во второй соревновательный день Онофрийчук завоевала для себя еще два финала. Сначала она стала второй в упражнениях с лентой (уступила только действующей чемпионке мира Софии Раффаэли) с результатом 33.350 балла. И несмотря на 28 место в упражнениях с булавами, смогла пройти в финал личного многоборья.

В квалификации личного многоборья Онофрийчук набрала 101.400 балла. Больше ее набрали только Раффаэли, а также представительницы Израиля Даниэла Муниц и болгарка Стилиана Николова — многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Онофрийчук стала единственной представительницей Украины в финалах Евро по художественной гимнастике. Виктория Оноприенко не прошла ни в один из финалов, в частности в личном многоборье это с ней произошло впервые за 5 лет.

Когда состоятся финалы с участием Таисии Онофрийчук на Евро-2024

  • Суббота, 25 мая, 15:20-18:20. Личное многоборье

  • Воскресенье, 26 мая, 11:10-12:10. Упражнения с обручем и мячом

  • Воскресенье, 26 мая, 12:20-13:20. Упражнения с лентой

Кто такая Таисия Онофрийчук

15-летняя художественная гимнастка, представляющая на соревнованиях Киев.

2024 год — дебютный для Онофрийчук во взрослой художественной гимнастике. Перед этим она соперничала на уровне юниорок.

В 2022 году она выступала на чемпионате Европы на уровне юниорок, пройдя до двух личных финалов. А в 2023-м соревновалась на юниорском уровне на чемпионате мира, став серебряным призером упражнений с булавами.

Ну, счету Онофрийчук в 2024 году — шесть медалей на уровне взрослых Кубков мира и Гран-при. В частности, на Гран-при Тарту она стала чемпионкой в упражнениях с булавами и получила "бронзу" в многоборье.

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