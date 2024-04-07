Украинская гимнастка Лащевская завоевала бронзу на Кубке вызова в Хорватии

Гимнастка из Ивано-Франковска Анна Лащевская выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мирового вызова, который проходит в хорватском Осиеке.

Анна Лащевская завоевала бронзу на Кубке вызова в Хорватии

Спортивная гимнастка Анна Лащевская отлично выступила на Кубке вызова в хорватском Осиеке! Ученица колледжа, имеющая олимпийскую лицензию, только что завершила упражнения на разновысоких брусьях и получила бронзовую награду. В финале на брусьях также выступала Полина Дьяченко, занявшая шестое место. Поздравляем спортсменок и тренеров!, — говорится в сообщении. Поделиться

Украинская сборная по художественной гимнастике получила 4 медали

Этап у Тье стал третьим в текущем сезоне Гран-при по художественной гимнастике. На первом, что прошел в эстонском Тарту, украинки завоевали восемь наград (пять золотых), на втором в испанской Марбелье две.

На третьем Гран-при сезона Украину в индивидуальных первенствах представили Виктория Оноприенко, Полина Городнича и Таисия Онофрийчук, в командных соревнованиях — Диана Баева, Дарья Дуда, Алина Мельник, Валерия Перемета и Кира Ширыкина, которые в первый день этапа завоевали "бронзу" в групповом многоборье.

После медали в групповом многоборье сборная Украины выступила в двух отдельных финалах командных соревнований — в упражнениях с 5 обручами и 3 лентами и 2 мячами, заняв в обоих случаях пятое место.

Первое "золото" в Тье Украине принесла Виктория Оноприенко, одержавшая победу в упражнениях с обручем (33.350 балла). Полина Городнича в финале заняла восьмое место с результатом 31.050 балла.

Еще одну золотую медаль Оноприенко взяла в упражнениях с мячом — набрала 33.050 балла. Таисия Онофрийчук в этой дисциплине заняла восьмую строчку (30.100).

Онофрийчук завоевала "бронзу" в финале с лентой, получив за свое выступление 31.400 балла. Оноприенко стала шестой (30.850).

Полина Городнича осталась без наград — была близка к медали в финале с булавами, однако заняла четвертое место (31.450). В целом Украина не взяла медали только в упражнениях с булавами и индивидуальном многоборье.