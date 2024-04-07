Українська гімнастка Лащевська здобула бронзу на Кубку виклику у Хорватії
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Українська гімнастка Лащевська здобула бронзу на Кубку виклику у Хорватії

Анна Лащевська

Гімнастка з Івано-Франківська Анна Лащевська виграла бронзову медаль на етапі Кубка світового виклику, який проходить у хорватському Осієку.

Анна Лащевська здобула бронзу на Кубку виклику у Хорватії

Спортивна гімнастка Анна Лащевська чудово виступила на Кубку виклику в хорватському Осієку! Учениця коледжу, яка має олімпійську ліцензію, щойно завершила вправи на різновисоких брусах і здобула бронзову нагороду. У фіналі на брусах також виступала Поліна Дьяченко, яка посіла шосте місце. Вітаємо спортсменок і тренерів!, — йдеться у дописі.

Українська збірна з художньої гімнастики отримала 4 медалі

Етап у Тьє став третім у поточному сезоні Гран-прі з художньої гімнастики. На першому, що минув в естонському Тарту, українки вибороли вісім нагород (п'ять золотих), на другому в іспанській Марбельї — дві.

На третьому Гран-прі сезону Україну в індивідуальних першостях представили Вікторія Онопрієнко, Поліна Городнича і Таїсія Онофрійчук, у командних змаганнях — Діана Баєва, Дарина Дуда, Аліна Мельник, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна, які у перший день етапу здобули "бронзу" у груповому багатоборстві.

Після медалі у груповому багатоборстві збірна України виступила у двох окремих фіналах командних змагань — у вправах з 5 обручами та 3 стрічками і 2 м'ячами, посівши в обох випадках п'яте місце.

Перше "золото" у Тьє Україні принесла Вікторія Онопрієнко, яка здобула перемогу у вправах з обручем (33.350 бала). Поліна Городнича у фіналі посіла восьме місце з результатом у 31.050 бала.

Ще одну золоту медаль Онопрієнко взяла у вправах з м'ячем — набрала 33.050 бала. Таїсія Онофрійчук у цій дисципліні посіла восьму сходинку (30.100).

Онофрійчук виборола "бронзу" у фіналі зі стрічкою, отримавши за свій виступ 31.400 бала. Онопрієнко стала шостою (30.850).

Поліна Городнича залишилась без нагород — була близькою до медалі у фіналі з булавами, однак зрештою посіла четверте місце (31.450). Загалом Україна не взяла медалей лише у вправах з булавами та індивідуальному багатоборстві.

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