Українка Онофрійчук тріумфально пройшла у чотири фінали Євро-2024 з художньої гімнастики
Категорія
Спорт
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Українка Онофрійчук тріумфально пройшла у чотири фінали Євро-2024 з художньої гімнастики

Онофрійчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна матиме представництво у чотирьох з п'яти фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики. За результатами кваліфікації в особистому багатоборстві їх гарантувала Таїсія Онофрійчук.

Феноменальний успіх української гімнастки Онофрійчук

15-річна Онофрійчук — дебютантка дорослого чемпіонату Європи з художньої гімнастики. На Євро в Будапешті вона була однією з двох гімнасток, що змагалися у багатоборстві — разом з Вікторією Онопрієнко, що у 2023-му стала чемпіонкою у вправах з обручем.

За підсумками першого дня змагань Онофрійчук гарантувала собі два фінали — пройшла у вправах з обручем та м'ячем з шостим результатом. На відміну від Онопрієнко, яка втратила можливість захистити звання чемпіонки Європи.

У другий змагальний день Онофрійчук здобула для себе ще два фінали. Спершу вона стала другою у вправах зі стрічкою (поступилася лише чинній чемпіонці світу Софії Раффаелі) з результатом 33.350 бала. І попри 28-ме місце у вправах з булавами, змогла пройти у фінал особистого багатоборства.

У кваліфікації особистого багатоборства Онофрійчук набрала 101.400 бала. Більше за неї набрали лише Раффаелі, а також представниці Ізраїлю Даніела Муніц та болгарка Стіліана Ніколова — багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи.

Онофрійчук стала єдиною представницею України у фіналах Євро з художньої гімнастики. Вікторія Онопрієнко не пройшла у жоден з фіналів, зокрема в особистому багатоборстві це з нею трапилося вперше за 5 років.

Коли відбудуться фінали за участі Таїсії Онофрійчук на Євро-2024

  • Субота, 25 травня, 15:20-18:20. Особисте багатоборство

  • Неділя, 26 травня, 11:10-12:10. Вправи з обручем та 'м'ячем

  • Неділя, 26 травня, 12:20-13:20. Вправи зі стрічкою

Хто така Таїсія Онофрійчук

15-річна художня гімнастка, що представляє на змаганнях Київ.

2024 рік — дебютний для Онофрійчук у дорослій художній гімнастиці. Перед цим вона змагалася на рівні юніорок.

У 2022 році вона виступала на чемпіонаті Європи на рівні юніорок, пройшовши до двох особистих фіналів. А у 2023-му змагалася на юніорському рівні на чемпіонаті світу, ставши срібною призеркою вправ з булавами.

Ну рахунку Онофрійчук у 2024 році — шість медалей на рівні дорослих Кубків світу та Гран-прі. Зокрема на Гран-прі Тарту вона стала чемпіонкою у вправах з булавами та здобула "бронзу" в багатоборстві.

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