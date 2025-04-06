Тріумф Таїсії Онофрійчук. Українська гімнастка виборола три "золота" на етапі КС-2025

У болгарській Софії 6 квітня завершився перший етап Кубка світу з художньої гімнастики сезону-2025. На етапі збірна України завоювала чотири нагороди — усі на рахунку Таїсії Онофрійчук.
Головні тези:
- Таїсія Онофрійчук стала головною героїнею першого етапу Кубка світу з художньої гімнастики, виборовши три золоті медалі та одне срібло.
- Українська збірна у складі Таїсії Онофрійчук та інших спортсменок показала вражаючі результати у різних видах вправ.
- Таїсія Онофрійчук перемогла у вправах зі стрічко та булавами, а також посіла друге місце у вправах з обручем на етапі Кубка світу.
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Українка Онофрійчук тріумфувала на етапі КС-2025 з художньої гімнастики
До заявки України на Кубку світу у Болгарії в індивідуальних вправах увійшли дві спортсменки: Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. У команді Україну представили Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.
У перший день змагань українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула дебютне "золото" на рівні Кубка світу — тріумфувала у багатоборстві.
Змагання продовжились фіналами у команді та особистих дисциплінах в окремих видах, де українки вибороли ще три нагороди.
Everybody 💃🕺 now! Taisiia Onofriichuk 🇺🇦 leads the way with the Clubs in Sofia. Watch live here: https://t.co/WrrzKVKAYf. #FIGWorldCup pic.twitter.com/K0BxjURRbF— FIG (@gymnastics) April 6, 2025
Онофрійчук здобула "золото" у вправах зі стрічкою, набравши за свій виступ 27.450 балів. Найближчу переслідувачку — полячку Ліліану Левінську — українка випередила на 0.450 бала. Довершила подіум американка Рін Кіз із результатом 26.950.
До трьох золотих нагород Онофрійчук додала також одне "срібло" етапу: фінішувала другою у вправах з обручем, заробивши 28.850 балів. Від чемпіонки Стіляни Ніколової з Болгарії українку відділили лише 0.65 бали.
Вправи з м'ячем — єдина дисципліна, в якій Таїсія не здобула медалі. Онофрійчук посіла п'яту сходинку із результатом 26.400 балів. "Золото" дисципліни забрала Ніколова, обійшовши українку на 2.55 бали.
Другий етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться 18-20 квітня в азербайджанському Баку.
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