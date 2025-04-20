КС-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук триумфально завоевала 5 медалей
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Спорт
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КС-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук триумфально завоевала 5 медалей

Национальный олимпийский комитет Украины
Онофрийчук
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Украинские гимнастки сорвали овации на Кубке мира в Баку, завоевав шесть наград в разных дисциплинах. Особенно ярко выступила Таисия Онофрийчук, поднявшаяся на пьедестал пять раз.

Главные тезисы

  • Таисия Онофрийчук стала главной звездой Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, завоевав 5 медалей.
  • Украинские гимнастки показали великолепную форму, завоевав общей сложности 6 наград на этапе соревнований.
  • Сборная Украины по художественной гимнастике была представлена талантливыми спортсменками, включая Таисию Онофрийчук и других участниц.

Таисия Онофрийчук торжествовала на этапе КС по художественной гимнастике

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

Баку принимал второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях.

Таисия Онофрийчук стала:

  • победительницей в упражнениях с мячом,

  • серебряным призером многоборья,

  • серебряным призером в упражнениях с обручем,

  • серебряный призер в упражнениях с лентой,

  • бронзовым призером в упражнениях с булавами.

Награды сборной Украины:

  • "бронза" по многоборью.

Отметим, что украинскую сборную по художественной гимнастике в этом году представляли Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширыкина, Надежда Юрина, Александра Ющак.

Следующий этап Кубка мира состоится в узбекистанском Ташкенте 25-27 апреля.

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