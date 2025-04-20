КС-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук триумфально завоевала 5 медалей

Украинские гимнастки сорвали овации на Кубке мира в Баку, завоевав шесть наград в разных дисциплинах. Особенно ярко выступила Таисия Онофрийчук, поднявшаяся на пьедестал пять раз.
Главные тезисы
- Таисия Онофрийчук стала главной звездой Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, завоевав 5 медалей.
- Украинские гимнастки показали великолепную форму, завоевав общей сложности 6 наград на этапе соревнований.
- Сборная Украины по художественной гимнастике была представлена талантливыми спортсменками, включая Таисию Онофрийчук и других участниц.
Таисия Онофрийчук торжествовала на этапе КС по художественной гимнастике
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
Баку принимал второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях.
Таисия Онофрийчук стала:
победительницей в упражнениях с мячом,
серебряным призером многоборья,
серебряным призером в упражнениях с обручем,
серебряный призер в упражнениях с лентой,
бронзовым призером в упражнениях с булавами.
Награды сборной Украины:
"бронза" по многоборью.
Отметим, что украинскую сборную по художественной гимнастике в этом году представляли Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширыкина, Надежда Юрина, Александра Ющак.
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