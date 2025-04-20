КС-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук триумфально завоевала 5 медалей

Украинские гимнастки сорвали овации на Кубке мира в Баку, завоевав шесть наград в разных дисциплинах. Особенно ярко выступила Таисия Онофрийчук, поднявшаяся на пьедестал пять раз.

Таисия Онофрийчук торжествовала на этапе КС по художественной гимнастике

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

Баку принимал второй этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Украинская команда была представлена двумя спортсменками в индивидуальном первенстве и сборной командой в групповых упражнениях.

Таисия Онофрийчук стала:

победительницей в упражнениях с мячом,

серебряным призером многоборья,

серебряным призером в упражнениях с обручем,

серебряный призер в упражнениях с лентой,

бронзовым призером в упражнениях с булавами.

Награды сборной Украины:

"бронза" по многоборью.

Отметим, что украинскую сборную по художественной гимнастике в этом году представляли Елизавета Азза, Валерия Перемета, Кира Ширыкина, Надежда Юрина, Александра Ющак.