КС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук тріумфально здобула 5 медалей
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Спорт
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КС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук тріумфально здобула 5 медалей

Національний олімпійський комітет України
Онофрійчук

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.

Головні тези:

  • Таїсія Онофрійчук виборола 5 медалей на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Баку.
  • Українські гімнастки показали вражаючі результати, здобувши в загальній складності 6 нагород.
  • Українську збірну з художньої гімнастики представляли талановиті спортсменки, серед яких Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

Таїсія Онофрійчук тріумфувала на етапі КС з художньої гімнастики

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

Баку приймав другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.

Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей.

Таїсія Онофрійчук стала:

  • переможницею у вправах з м'ячем,

  • срібною призеркою багатоборства,

  • срібною призеркою у вправах з обручем,

  • срібною призеркою у вправах зі стрічкою,

  • бронзовою призеркою у вправах з булавами.

Нагороди збірної України:

  • "бронза" з багатоборства.

Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

Наступний етап Кубка світу відбудеться в узбекистанському Ташкенті упродовж 25-27 квітня.

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