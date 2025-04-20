КС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук тріумфально здобула 5 медалей

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.

Таїсія Онофрійчук тріумфувала на етапі КС з художньої гімнастики

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

Баку приймав другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.

Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей.

Таїсія Онофрійчук стала:

переможницею у вправах з м'ячем,

срібною призеркою багатоборства,

срібною призеркою у вправах з обручем,

срібною призеркою у вправах зі стрічкою,

бронзовою призеркою у вправах з булавами.

Нагороди збірної України:

"бронза" з багатоборства.

Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.