КС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук тріумфально здобула 5 медалей

Українські гімнастки зірвали овації на Кубку світу в Баку, виборовши шість нагород у різних дисциплінах. Особливо яскраво виступила Таїсія Онофрійчук, яка піднялася на п'єдестал п'ять разів.
Головні тези:
- Таїсія Онофрійчук виборола 5 медалей на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Баку.
- Українські гімнастки показали вражаючі результати, здобувши в загальній складності 6 нагород.
- Українську збірну з художньої гімнастики представляли талановиті спортсменки, серед яких Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.
Таїсія Онофрійчук тріумфувала на етапі КС з художньої гімнастики
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
Баку приймав другий етап Кубка світу з художньої гімнастики.
Українська команда була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українки здобули 6 медалей.
Таїсія Онофрійчук стала:
переможницею у вправах з м'ячем,
срібною призеркою багатоборства,
срібною призеркою у вправах з обручем,
срібною призеркою у вправах зі стрічкою,
бронзовою призеркою у вправах з булавами.
Нагороди збірної України:
"бронза" з багатоборства.
Зауважимо, що українську збірну з художньої гімнастики цього року представляли Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.
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