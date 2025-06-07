Украинка Онофрийчук завоевала звание чемпионки Европы по художественной гимнастике

Украина впервые за 28 лет завоевала "золото" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Чемпионкой Европы стала 17-летняя Таисия Онофрийчук.

Онофрийчук триумфально стала чемпионкой Европы в личном многоборье

Онофрийчук во второй раз в карьере соперничает на чемпионате Европы. На дебютном Евро украинская художественная гимнастка прошла в финал личного многоборья, однако заняла девятое место.

С момента дебютного Евро Онофрийчук выступила на Олимпийских играх, где также сражалась за награды. А в 2025 году украинка выступила на шести турнирах и была на пьедестале 29 раз из 30 возможных, получив 18 золотых наград. Поделиться

Среди главных претенденток на золото Онофрийчук была и на чемпионате Европы-2025.

В квалификации, которая проходила в течение соревновательных дней, 17-летняя украинка показала лучший результат среди всех участниц — 90.050 балла.

Участие в финале приняли 25 художественных гимнасток. Они были разделены на две группы — А и В, каждая из которых выполняла по очереди упражнения с предметами.

В финал в личном многоборье квалифицировались две украинки: кроме Онофрийчук туда попала Полина Карика, соревновавшаяся в группе В. Онофрийчук же попала в группу А.

Онофрийчук ко второй части соревнований подходила, имея самые высокие промежуточные оценки в упражнениях с обручем и мячом — 29.950 и 28.600 балла соответственно.

Перед заключительной ротацией Онофрийчук имела 1.5 балла преимущества над ближайшей преследовательницей, Стиляной Николовой из Болгарии. И удержала ее по итогам финала.

В топ-10 попали обе украинки: Полина Карика замкнула десятку лучших с результатом 109.950 баллов. Поделиться

Евро по художественной гимнастике. Личное многоборье, финал

Таисия Онофрийчук (Украина) — 117.800 балла

Стиляна Николова (Болгария) — 116.700

Дарья Варфоломеев (Германия) — 115.150

...

10. Полина Карика (Украина) — 109.950

Таисия Онофрийчук впервые стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике. До сих пор в наработке Онофрийчук была только "бронза" в упражнениях с обручем на Евро-2024.

Это первое "золото" Украины за 28 лет на Евро по художественной гимнастике в личном многоборье. Онофрийчук — только третья украинка, ставшая чемпионкой по многоборью после Екатерины Серебрянской (1996 год) и Елены Витриченко (1997 год).

Первое "золото" за два года на Евро по художественной гимнастике. В 2023 году Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы по упражнениям с обручем.