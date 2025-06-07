Украинка Онофрийчук завоевала звание чемпионки Европы по художественной гимнастике

Украина впервые за 28 лет завоевала "золото" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Чемпионкой Европы стала 17-летняя Таисия Онофрийчук.
Главные тезисы
- Таисия Онофрийчук завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике, став третьей украинской гимнасткой, выигравшей в многоборье.
- Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук имеет впечатляющие результаты в 2025 году: 18 золотых медалей из 30 возможных на шести турнирах.
- Таисия Онофрийчук продемонстрировала высочайший результат в квалификации и уверенно выиграла финал чемпионата Европы с минимальным отрывом от конкурентов.
Онофрийчук триумфально стала чемпионкой Европы в личном многоборье
Онофрийчук во второй раз в карьере соперничает на чемпионате Европы. На дебютном Евро украинская художественная гимнастка прошла в финал личного многоборья, однако заняла девятое место.
Среди главных претенденток на золото Онофрийчук была и на чемпионате Европы-2025.
В квалификации, которая проходила в течение соревновательных дней, 17-летняя украинка показала лучший результат среди всех участниц — 90.050 балла.
Участие в финале приняли 25 художественных гимнасток. Они были разделены на две группы — А и В, каждая из которых выполняла по очереди упражнения с предметами.
В финал в личном многоборье квалифицировались две украинки: кроме Онофрийчук туда попала Полина Карика, соревновавшаяся в группе В. Онофрийчук же попала в группу А.
Онофрийчук ко второй части соревнований подходила, имея самые высокие промежуточные оценки в упражнениях с обручем и мячом — 29.950 и 28.600 балла соответственно.
Перед заключительной ротацией Онофрийчук имела 1.5 балла преимущества над ближайшей преследовательницей, Стиляной Николовой из Болгарии. И удержала ее по итогам финала.
Евро по художественной гимнастике. Личное многоборье, финал
Таисия Онофрийчук (Украина) — 117.800 балла
Стиляна Николова (Болгария) — 116.700
Дарья Варфоломеев (Германия) — 115.150
...
10. Полина Карика (Украина) — 109.950
Таисия Онофрийчук впервые стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике. До сих пор в наработке Онофрийчук была только "бронза" в упражнениях с обручем на Евро-2024.
Это первое "золото" Украины за 28 лет на Евро по художественной гимнастике в личном многоборье. Онофрийчук — только третья украинка, ставшая чемпионкой по многоборью после Екатерины Серебрянской (1996 год) и Елены Витриченко (1997 год).
Первое "золото" за два года на Евро по художественной гимнастике. В 2023 году Виктория Оноприенко стала чемпионкой Европы по упражнениям с обручем.
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