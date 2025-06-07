Українка Онофрійчук виборола звання чемпіонки Європи з художньої гімнастики

Україна вперше за 28 років здобула "золото" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Чемпіонкою Європи стала 17-річна Таїсія Онофрійчук.

Онофрійчук тріумфально стала чемпіонкою Європи в особистому багатоборстві

Онофрійчук вдруге в кар'єрі змагається на чемпіонаті Європи. На дебютному Євро українська художня гімнастка пройшла до фіналу особистого багатоборства, однак посіла дев'яте місце.

З моменту дебютного Євро Онофрійчук виступила на Олімпійських іграх, де також боролася за нагороди. А у 2025 році українка виступила на шести турнірах та була на пʼєдесталі 29 разів з 30 можливих, здобувши 18 золотих нагород. Поширити

Серед головних претенденток на "золото" Онофрійчук була і на чемпіонаті Європи-2025.

У кваліфікації, яка проходила впродовж змагальних днів, 17-річна українка показала найкращий результат з-поміж всіх учасниць — 90.050 бала.

Участь у фіналі взяли 25 художніх гімнасток. Вони були розділені на дві групи — А та В, кожна з яких по черзі виконувала вправи з предметами.

До фіналу в особистому багатоборстві кваліфікувалися дві українки: окрім Онофрійчук туди потрапила Поліна Каріка, яка змагалася у групі В. Онофрійчук же натомість потрапила до групи А.

Онофрійчук до другої частини змагань підходила, маючи найвищі проміжні оцінки у вправах з обручем та м'ячем — 29.950 та 28.600 бала відповідно.

Перед заключною ротацією Онофрійчук мала 1.5 бала переваги над найближчою переслідувачкою, Стіляною Ніколовою з Болгарії. І втримала її за підсумками фіналу.

До топ-10 потрапили обидві українки: Поліна Каріка замкнула десятку найкращих з результатом 109.950 бала. Поширити

Євро з художньої гімнастики. Особисте багатоборство, фінал

Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117.800 бала

Стіляна Ніколова (Болгарія) — 116.700

Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 115.150

...

10. Поліна Каріка (Україна) — 109.950

Таїсія Онофрійчук вперше стала чемпіонкою Європи у художній гімнастиці. Досі у доробку Онофрійчук була лише "бронза" у вправах з обручем на Євро-2024.

Це перше "золото" України за 28 років на Євро з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. Онофрійчук — лише третя українка, яка стала чемпіонкою у багатоборстві після Катерини Серебрянської (1996 рік) та Олени Вітриченко (1997 рік).

Перше "золото" за два роки на Євро з художньої гімнастики. У 2023 році Вікторія Онопрієнко стала чемпіонкою Європи у вправах з обручем.