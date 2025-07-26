Українська гімнастка Онофрійчук виборола срібну медаль Кубка світового виклику
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська гімнастка Онофрійчук виборола срібну медаль Кубка світового виклику

Онофрійчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук — срібна призерка етапу Кубка світового виклику, що проходить у румунській Клуж-Напоці. У перший день фіналів Онофрійчук посіла друге місце за підсумками особистого багатоборства.

Головні тези:

  • Таїсія Онофрійчук виборола срібну медаль на етапі Кубка світового виклику у Клуж-Напоці.
  • Гімнастка дебютувала із першим днем фіналів та посіла друге місце в особистому багатоборстві.
  • На цьому етапі вона виступила після травми стопи, однак це не завадило їй у досягненні високих результатів.

Онофрійчук здобула срібну медаль Кубка світового виклику

Етап Кубка світового виклику у Клуж-Напоці — останній у сезоні-2025. Перед ним Онофрійчук виступила на Кубку світу у Мілані — попри травму закінчила змагання з трьома медалями.

Ушкодження стопи, з яким змагалася Онофрійчук на Кубку світу в Мілані, не завадило їй відправитися до Румунії на заключний етап сезону. І вже у перший день фіналів здобути срібну нагороду.

Основна боротьба у фіналі особистого багатоборства для Онофрійчук розгорнулася з представницею Німеччини Дар'єю Варфоломеєв. Українка захопила лідерство завдяки найкращому результату у вправах з обручем (випередила німкеню на 0.5 бала), втім вже у вправах з м'ячем програла їй 1.2 бала та відпустила у відрив.

Зрештою, Онофрійчук не змогла відіграти відставання від Варфоломеєв: у вправах з булавами та стрічкою набирала менше за німецьку гімнастку. За підсумками всіх вправ українка поступилася німкені з різницею 1.9 бала.

Кубок світового виклику. Клуж-Напока, особисте багатоборство

  • Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 122.050 бала

  • Таїсія Онофрійчук (Україна) — 120.150

  • Мейталь Сумкін (Ізраїль) — 115.300

...

  • 13. Поліна Каріка (Україна) — 110.100

У межах серії змагань Кубка світу це вже четверта медаль для Онофрійчук у сезоні в особистому багатоборстві. Єдине "золото" у багатоборстві вона здобула на етапі Кубка світу у Софії.

Усі медалі Таїсії Онофрійчук в особистому багатоборстві на змаганнях Кубка світу

  • "золото": Софія (Кубок світу, 2025 рік)

  • "срібло": Баку (Кубок світу, 2025 рік), Клуж-Напока (Кубок світового виклику, 2025 рік)

  • "бронза": Мілан (Кубок світу, 2025 рік)

У другий день фіналів, що відбудеться 27 липня Онофрійчук побореться за нагороди у вправах з усіма предметами, тоді як Поліна Каріка — у вправах з м'ячем.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Тріумф Таїсії Онофрійчук. Українська гімнастка виборола три "золота" на етапі КС-2025
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
КС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук тріумфально здобула 5 медалей
Національний олімпійський комітет України
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Онофрійчук виборола звання чемпіонки Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?