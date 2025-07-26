Українська гімнастка Онофрійчук виборола срібну медаль Кубка світового виклику

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук — срібна призерка етапу Кубка світового виклику, що проходить у румунській Клуж-Напоці. У перший день фіналів Онофрійчук посіла друге місце за підсумками особистого багатоборства.

Онофрійчук здобула срібну медаль Кубка світового виклику

Етап Кубка світового виклику у Клуж-Напоці — останній у сезоні-2025. Перед ним Онофрійчук виступила на Кубку світу у Мілані — попри травму закінчила змагання з трьома медалями.

Ушкодження стопи, з яким змагалася Онофрійчук на Кубку світу в Мілані, не завадило їй відправитися до Румунії на заключний етап сезону. І вже у перший день фіналів здобути срібну нагороду.

Основна боротьба у фіналі особистого багатоборства для Онофрійчук розгорнулася з представницею Німеччини Дар'єю Варфоломеєв. Українка захопила лідерство завдяки найкращому результату у вправах з обручем (випередила німкеню на 0.5 бала), втім вже у вправах з м'ячем програла їй 1.2 бала та відпустила у відрив.

Зрештою, Онофрійчук не змогла відіграти відставання від Варфоломеєв: у вправах з булавами та стрічкою набирала менше за німецьку гімнастку. За підсумками всіх вправ українка поступилася німкені з різницею 1.9 бала. Поширити

Кубок світового виклику. Клуж-Напока, особисте багатоборство

Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 122.050 бала

Таїсія Онофрійчук (Україна) — 120.150

Мейталь Сумкін (Ізраїль) — 115.300

...

13. Поліна Каріка (Україна) — 110.100

У межах серії змагань Кубка світу це вже четверта медаль для Онофрійчук у сезоні в особистому багатоборстві. Єдине "золото" у багатоборстві вона здобула на етапі Кубка світу у Софії.

Усі медалі Таїсії Онофрійчук в особистому багатоборстві на змаганнях Кубка світу

"золото": Софія (Кубок світу, 2025 рік)

"срібло": Баку (Кубок світу, 2025 рік), Клуж-Напока (Кубок світового виклику, 2025 рік)

"бронза": Мілан (Кубок світу, 2025 рік)

У другий день фіналів, що відбудеться 27 липня Онофрійчук побореться за нагороди у вправах з усіма предметами, тоді як Поліна Каріка — у вправах з м'ячем.