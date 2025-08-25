Україна здобула "золото" ЧС-2025 з художньої гімнастики у групових вправах

Збірна України здобула перше "золото" чемпіонату світу з художньої гімнастики у групових вправах. Українки тріумфували в останньому фіналі змагань — вправі з трьома м'ячами та двома обручами.
Українські гімнастки здобули "золото" ЧС-2025 з художньої гімнастики
У фіналі групового багатоборства з трьома м'ячами та двома обручами на чемпіонаті світу-2025 Україна була представлена складом Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної, Олександри Ющак, а також Валерії Перемети.
До фіналу українки пройшли за підсумками кваліфікації, де показали четвертий результат — 27.650 бала.
Фінал з трьома м'ячами та двома обручами закривав чемпіонату світу з художньої гімнастики. І Україна закінчила його золотою медаллю.
За свій виступ у фіналі українські художні гімнастки заробили 28.650 балів — рівно на 1 бал вище, аніж у кваліфікації групового багатоборства. З цим результатом українки випередили господарок змагань Бразилію всього на 0.1 бала.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Групові вправи з трьома м'ячами та двома обручами, фінал
Україна — 28.650 балів
Бразилія — 28.550
Китай — 28.350
Це друге в історії "золото" для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах. Уперше українки стали переможницями на цьому рівні у 2002 році у вправах з п'ятьма стрічками.
Друга поспіль медаль України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики саме у вправі з трьома м'ячами та двома обручами. На попередньому ЧС українки стали бронзовими призерками у цій груповій вправі.
Третя медаль України на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики. Перед цим Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою вправ зі стрічкою; також українки вибороли "бронзу" командної першості.
