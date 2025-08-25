Україна здобула "золото" ЧС-2025 з художньої гімнастики у групових вправах
Україна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України здобула перше "золото" чемпіонату світу з художньої гімнастики у групових вправах. Українки тріумфували в останньому фіналі змагань — вправі з трьома м'ячами та двома обручами.

Головні тези:

  • Українська збірна здобула перше “золото” на ЧС-2025 з художньої гімнастики у групових вправах.
  • У фіналі з трьома м'ячами та двома обручами українські гімнастки отримали високі бали та перемогли конкурентів.

Українські гімнастки здобули "золото" ЧС-2025 з художньої гімнастики

У фіналі групового багатоборства з трьома м'ячами та двома обручами на чемпіонаті світу-2025 Україна була представлена складом Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної, Олександри Ющак, а також Валерії Перемети.

До фіналу українки пройшли за підсумками кваліфікації, де показали четвертий результат — 27.650 бала.

Фінал з трьома м'ячами та двома обручами закривав чемпіонату світу з художньої гімнастики. І Україна закінчила його золотою медаллю.

За свій виступ у фіналі українські художні гімнастки заробили 28.650 балів — рівно на 1 бал вище, аніж у кваліфікації групового багатоборства. З цим результатом українки випередили господарок змагань Бразилію всього на 0.1 бала.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Групові вправи з трьома м'ячами та двома обручами, фінал

  1. Україна — 28.650 балів

  2. Бразилія — 28.550

  3. Китай — 28.350

Це друге в історії "золото" для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах. Уперше українки стали переможницями на цьому рівні у 2002 році у вправах з п'ятьма стрічками.

Також це перше "золото" за 12 років для України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Востаннє Україна виборювала медаль на ЧС у 2013 році — Ганна Різатдінова у вправі з обручем.

Друга поспіль медаль України на чемпіонаті світу з художньої гімнастики саме у вправі з трьома м'ячами та двома обручами. На попередньому ЧС українки стали бронзовими призерками у цій груповій вправі.

Третя медаль України на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики. Перед цим Таїсія Онофрійчук стала бронзовою призеркою вправ зі стрічкою; також українки вибороли "бронзу" командної першості.

