ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Її у вправах зі стрічкою виборола Таїсія Онофрійчук.
Головні тези:
- Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль на ЧС-2025 з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою.
- Україна виграла другу медаль на чемпіонаті, представлена була у п'ятьох фіналах з гімнастики.
- 17-річна українка показала високий результат в своїх виступах, отримавши бронзу в останньому особистому фіналі.
Українська гімнастка Онофрійчук здобула бронзову медаль ЧС-2025
У заключний день фіналів Україна була представлена у п'ятьох фіналах: чотирьох — в індивідуальних вправах та ще в одному груповому. До трьох фіналів відібралася Таїсія Онофрійчук, лідерка збірної України з художньої гімнастики.
Онофрійчук до фіналів підходила, маючи у доробку бронзову нагороду, здобуту у командній першості. Водночас в індивідуальному багатоборстві українка зупинилася за крок від нагороди — посіла четверте місце.
Фінальний день чемпіонату світу з художньої гімнастики розпочався для Онофрійчук без медалей. Спершу українка посіла шосте місце у вправах з обручем, а згодом зупинилася за крок від медалі у вправі з булавами.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Вправи зі стрічкою, фінал
Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 30.250 балів
Стіліана Ніколова (Болгарія) — 29.800
Таїсія Онофрійчук (Україна) — 29.100
