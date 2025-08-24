ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Її у вправах зі стрічкою виборола Таїсія Онофрійчук.

Українська гімнастка Онофрійчук здобула бронзову медаль ЧС-2025

У заключний день фіналів Україна була представлена у п'ятьох фіналах: чотирьох — в індивідуальних вправах та ще в одному груповому. До трьох фіналів відібралася Таїсія Онофрійчук, лідерка збірної України з художньої гімнастики.

Онофрійчук до фіналів підходила, маючи у доробку бронзову нагороду, здобуту у командній першості. Водночас в індивідуальному багатоборстві українка зупинилася за крок від нагороди — посіла четверте місце.

Фінальний день чемпіонату світу з художньої гімнастики розпочався для Онофрійчук без медалей. Спершу українка посіла шосте місце у вправах з обручем, а згодом зупинилася за крок від медалі у вправі з булавами.

В останньому особистому фіналі на ЧС-2025 Онофрійчук виборола нагороду — стала бронзовою призеркою змагань. У порівнянні з виступами у кваліфікації багатоборства 17-річна українка отримала меншу оцінку (29.1000 бала), але цього результату їй вистачило для здобуття "бронзи". Поширити

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Вправи зі стрічкою, фінал