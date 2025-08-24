ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль
Категорія
Спорт
Дата публікації

ЧС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук здобула бронзову медаль

Онофрійчук
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Її у вправах зі стрічкою виборола Таїсія Онофрійчук.

Головні тези:

  • Таїсія Онофрійчук здобула бронзову медаль на ЧС-2025 з художньої гімнастики у вправах зі стрічкою.
  • Україна виграла другу медаль на чемпіонаті, представлена була у п'ятьох фіналах з гімнастики.
  • 17-річна українка показала високий результат в своїх виступах, отримавши бронзу в останньому особистому фіналі.

Українська гімнастка Онофрійчук здобула бронзову медаль ЧС-2025

У заключний день фіналів Україна була представлена у п'ятьох фіналах: чотирьох — в індивідуальних вправах та ще в одному груповому. До трьох фіналів відібралася Таїсія Онофрійчук, лідерка збірної України з художньої гімнастики.

Онофрійчук до фіналів підходила, маючи у доробку бронзову нагороду, здобуту у командній першості. Водночас в індивідуальному багатоборстві українка зупинилася за крок від нагороди — посіла четверте місце.

Фінальний день чемпіонату світу з художньої гімнастики розпочався для Онофрійчук без медалей. Спершу українка посіла шосте місце у вправах з обручем, а згодом зупинилася за крок від медалі у вправі з булавами.

В останньому особистому фіналі на ЧС-2025 Онофрійчук виборола нагороду — стала бронзовою призеркою змагань. У порівнянні з виступами у кваліфікації багатоборства 17-річна українка отримала меншу оцінку (29.1000 бала), але цього результату їй вистачило для здобуття "бронзи".

Чемпіонат світу з художньої гімнастики. Вправи зі стрічкою, фінал

  1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 30.250 балів

  2. Стіліана Ніколова (Болгарія) — 29.800

  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 29.100

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
КС-2025 з художньої гімнастики. Українка Онофрійчук тріумфально здобула 5 медалей
Національний олімпійський комітет України
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українка Онофрійчук виборола звання чемпіонки Європи з художньої гімнастики
Онофрійчук
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українська гімнастка Онофрійчук виборола срібну медаль Кубка світового виклику
Онофрійчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?