ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук завоевала бронзовую медаль
ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук завоевала бронзовую медаль

Онофрийчук
Источник:  Суспільне. Спорт

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. Ее в упражнениях с лентой добыла в борьбе Таисия Онофрийчук.

  • Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером ЧМ-2025 по художественной гимнастике в упражнениях с лентой.
  • Украина выиграла вторую медаль на турнире, гимнастка демонстрировала выдающиеся результаты в своих выступлениях.

Украинская гимнастка Онофрийчук получила бронзовую медаль ЧМ-2025

В заключительный день финалов Украина была представлена в пяти финалах: четырех — в индивидуальных упражнениях и еще в одном групповом. В три финала отобралась Таисия Онофрийчук, лидер сборной Украины по художественной гимнастике.

Онофрийчук к финалам подходила, имея в наследии бронзовую награду, полученную в командном первенстве. В то же время в индивидуальном многоборье украинка остановилась в шаге от награды — заняла четвертое место.

Финальный день чемпионата мира по художественной гимнастике начался для Онофрийчук без медалей. Сначала украинка заняла шестое место в упражнениях с обручем, а затем остановилась в шаге от медали в упражнении с булавами.

В последнем личном финале на ЧМ-2025 Онофрийчук завоевала награду — стала бронзовым призером соревнований. По сравнению с выступлениями в квалификации многоборья, 17-летняя украинка получила меньшую оценку (29.1000 балла), но этого результата ей хватило для получения "бронзы".

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Упражнения с лентой, финал

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30.250 баллов

  2. Стилиана Николова (Болгария) — 29.800

  3. Таисия Онофрийчук (Украина) — 29.100

КС-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук триумфально завоевала 5 медалей
Онофрийчук
Украинка Онофрийчук завоевала звание чемпионки Европы по художественной гимнастике
Онофрийчук
Украинская гимнастка Онофрийчук завоевала серебряную медаль Кубка мирового вызова
Онофрийчук

