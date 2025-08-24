ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук завоевала бронзовую медаль

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. Ее в упражнениях с лентой добыла в борьбе Таисия Онофрийчук.

Украинская гимнастка Онофрийчук получила бронзовую медаль ЧМ-2025

В заключительный день финалов Украина была представлена в пяти финалах: четырех — в индивидуальных упражнениях и еще в одном групповом. В три финала отобралась Таисия Онофрийчук, лидер сборной Украины по художественной гимнастике.

Онофрийчук к финалам подходила, имея в наследии бронзовую награду, полученную в командном первенстве. В то же время в индивидуальном многоборье украинка остановилась в шаге от награды — заняла четвертое место.

Финальный день чемпионата мира по художественной гимнастике начался для Онофрийчук без медалей. Сначала украинка заняла шестое место в упражнениях с обручем, а затем остановилась в шаге от медали в упражнении с булавами.

В последнем личном финале на ЧМ-2025 Онофрийчук завоевала награду — стала бронзовым призером соревнований. По сравнению с выступлениями в квалификации многоборья, 17-летняя украинка получила меньшую оценку (29.1000 балла), но этого результата ей хватило для получения "бронзы". Поделиться

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Упражнения с лентой, финал