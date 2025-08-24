ЧМ-2025 по художественной гимнастике. Украинка Онофрийчук завоевала бронзовую медаль

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. Ее в упражнениях с лентой добыла в борьбе Таисия Онофрийчук.
Главные тезисы
- Таисия Онофрийчук стала бронзовым призером ЧМ-2025 по художественной гимнастике в упражнениях с лентой.
- Украина выиграла вторую медаль на турнире, гимнастка демонстрировала выдающиеся результаты в своих выступлениях.
Украинская гимнастка Онофрийчук получила бронзовую медаль ЧМ-2025
В заключительный день финалов Украина была представлена в пяти финалах: четырех — в индивидуальных упражнениях и еще в одном групповом. В три финала отобралась Таисия Онофрийчук, лидер сборной Украины по художественной гимнастике.
Онофрийчук к финалам подходила, имея в наследии бронзовую награду, полученную в командном первенстве. В то же время в индивидуальном многоборье украинка остановилась в шаге от награды — заняла четвертое место.
Финальный день чемпионата мира по художественной гимнастике начался для Онофрийчук без медалей. Сначала украинка заняла шестое место в упражнениях с обручем, а затем остановилась в шаге от медали в упражнении с булавами.
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Упражнения с лентой, финал
Дарья Варфоломеев (Германия) — 30.250 баллов
Стилиана Николова (Болгария) — 29.800
Таисия Онофрийчук (Украина) — 29.100
