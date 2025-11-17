Вперше в історії. Українка Курашвілі виборола "золото" ЧЄ-2025 зі спортивної аеробіки
Категорія
Спорт
Дата публікації

Вперше в історії. Українка Курашвілі виборола "золото" ЧЄ-2025 зі спортивної аеробіки

Курашвілі
Джерело:  Укрінформ

Анастасія Курашвілі завоювала перше в історії українське «золото» чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки.

Головні тези:

  • Анастасія Курашвілі стала першою українкою, що виборола золото на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки.
  • Українська спортсменка також отримала срібло серед змішаних пар та відзнаку SmartScoring Shooting star.
  • 21-річна Курашвілі має вражаючі досягнення у спортивній аеробіці, включаючи титули чемпіонки світу та Європи.

Анастасія Курашвілі стала чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки

Як повідомляє Українська федерація гімнастики, на континентальній першості у місті Гянджа (Азербайджан) Анастасія стала першою в індивідуальних вправах.

Анастасія разом зі Станіславом Галайдою також здобула у Гянджі «срібло» серед змішаних пар.

Крім того, Курашвілі та угорець Золтан Лочеї отримали від організаторів континентального чемпіонату-2025 зі спортивної аеробіки нагороди SmartScoring Shooting star. Цей приз, започаткований 2018 року, відзначає атлетів з винятковою історією, яка стане натхненням для майбутніх поколінь спортсменів та уболівальників.

21-річна Анастасія Курашвілі є чемпіонкою світу та Європи, володаркою Кубка світу, бронзовою призеркою Всесвітніх ігор.

