Вперше в історії. Українка Курашвілі виборола "золото" ЧЄ-2025 зі спортивної аеробіки

Анастасія Курашвілі завоювала перше в історії українське «золото» чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки.
Головні тези:
- Анастасія Курашвілі стала першою українкою, що виборола золото на чемпіонаті Європи зі спортивної аеробіки.
- Українська спортсменка також отримала срібло серед змішаних пар та відзнаку SmartScoring Shooting star.
- 21-річна Курашвілі має вражаючі досягнення у спортивній аеробіці, включаючи титули чемпіонки світу та Європи.
Анастасія Курашвілі стала чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки
Як повідомляє Українська федерація гімнастики, на континентальній першості у місті Гянджа (Азербайджан) Анастасія стала першою в індивідуальних вправах.
Анастасія разом зі Станіславом Галайдою також здобула у Гянджі «срібло» серед змішаних пар.
Крім того, Курашвілі та угорець Золтан Лочеї отримали від організаторів континентального чемпіонату-2025 зі спортивної аеробіки нагороди SmartScoring Shooting star. Цей приз, започаткований 2018 року, відзначає атлетів з винятковою історією, яка стане натхненням для майбутніх поколінь спортсменів та уболівальників.
