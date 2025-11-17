Вперше в історії. Українка Курашвілі виборола "золото" ЧЄ-2025 зі спортивної аеробіки

Анастасія Курашвілі завоювала перше в історії українське «золото» чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки.

Анастасія Курашвілі стала чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки

Як повідомляє Українська федерація гімнастики, на континентальній першості у місті Гянджа (Азербайджан) Анастасія стала першою в індивідуальних вправах.

Анастасія разом зі Станіславом Галайдою також здобула у Гянджі «срібло» серед змішаних пар.

Крім того, Курашвілі та угорець Золтан Лочеї отримали від організаторів континентального чемпіонату-2025 зі спортивної аеробіки нагороди SmartScoring Shooting star. Цей приз, започаткований 2018 року, відзначає атлетів з винятковою історією, яка стане натхненням для майбутніх поколінь спортсменів та уболівальників.