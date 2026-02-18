ЕС объявит бойкот во время открытия Паралимпийских игр

Европейский союз намерен бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов, которым разрешили выступать под национальным флагом.

ЕС запланировал новый бойкот

О намерении официального Брюсселя публично объявил европейский комиссар по межпоколенческой справедливости, молодежи, культуре и спорту Глен Микалеф.

По его словам, страны ЕС считают решение разрешить спортсменам вывешивать российские и беларуские флаги "неприемлемым".

Пока продолжается захватническая война России против Украины, я не могу поддержать восстановление национальных символов, флагов, гимнов и униформы, неразрывно связанных с этим конфликтом, — подчеркнул еврокомиссар. Поделиться

Гленн Микалеф официально подтвердил, что не будет присутствовать на церемонии открытия.

Более того, он призвал всех, кто имеет совесть, сделать то же самое.

Как уже упоминалось ранее, недавно Международный паралимпийский комитет неожиданно для всех разрешил спортсменам из России и Беларуси не только участвовать в Паралимпиаде, но и выступать под собственными флагами.

Так, по меньшей мере 6 российских и 4 беларуских спортсмена получили разрешение выступить на Зимних Паралимпийских играх 2026 года под флагами своих стран.