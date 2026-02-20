Украина бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр
Категория
Спорт
Дата публикации

Украина бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр

Украина требует от МПК справедливого решения
Читати українською
Источник:  online.ua

Сообщество украинских паралимпийцев и Национальный паралимпийский комитет Украины объявили бойкот на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Украинцы возмущены циничным решением Международного паралимпийского комитета предоставить для России и Беларуси двусторонние слоты, позволяющие 6 российским субъектам паралимпийского спорта и 4 представителям беларуского паралимпийского спорта участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх.

Главные тезисы

  • Украина требует не использовать украинское знамя на церемонии открытия Паралимпиады-2026.
  • Несмотря на это, украинские спортсмены будут бороться за новые победы для своей страны.

Украина требует от МПК справедливого решения

Национальный паралимпийский комитет Украины обращает внимание мира на то, что ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы получить лицензии на участие в Паралимпиаде в Милано-Кортина.

Более того, МПК проигнорировал тот факт, что эти страны совершают ужасную военную агрессию на территории Украины.

Даже после позорного решения Генеральной Ассамблеи МПК 2025 года о возобновлении их полноправного членства в международном паралимпийском движении — Россия и Беларусь не имели права участвовать в зимней Паралимпиаде в Милано-Кортина, поскольку не имеют никакой легальной лицензии для своих спортивных субъектов.

Весомым фактором для МПК должно было быть то, что все лидеры Европы публично предупреждают об угрозе со стороны Россию, однако эти предупреждения просто проигнорировали при принятии решения.

Ни для кого не секрет, что приспешники Путина на спортивных форумах страны открыто заявляют, что спорт для России является инструментом государственной политики.

Мы сегодня призываем лидеров МПК вспомнить о высоких идеалах международного паралимпийского движения, которые заложил в это движение доктор Гуттманн по результатам Второй мировой войны, и остановить политическое влияние страны, толкающей мир к третьей мировой войне!

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Зимняя Олимпиада 2026 — сколько спортсменов будут представлять Украину
Олимпиада
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Зимняя Олимпиада-2026 — где и когда смотреть церемонию открытия
Олимпиада
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС объявит бойкот во время открытия Паралимпийских игр
ЕС запланировал новый бойкот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?