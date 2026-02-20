Украина бойкотирует церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр

Сообщество украинских паралимпийцев и Национальный паралимпийский комитет Украины объявили бойкот на церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр. Украинцы возмущены циничным решением Международного паралимпийского комитета предоставить для России и Беларуси двусторонние слоты, позволяющие 6 российским субъектам паралимпийского спорта и 4 представителям беларуского паралимпийского спорта участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх.

Украина требует от МПК справедливого решения

Национальный паралимпийский комитет Украины обращает внимание мира на то, что ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы получить лицензии на участие в Паралимпиаде в Милано-Кортина.

Более того, МПК проигнорировал тот факт, что эти страны совершают ужасную военную агрессию на территории Украины.

Даже после позорного решения Генеральной Ассамблеи МПК 2025 года о возобновлении их полноправного членства в международном паралимпийском движении — Россия и Беларусь не имели права участвовать в зимней Паралимпиаде в Милано-Кортина, поскольку не имеют никакой легальной лицензии для своих спортивных субъектов.

Весомым фактором для МПК должно было быть то, что все лидеры Европы публично предупреждают об угрозе со стороны Россию, однако эти предупреждения просто проигнорировали при принятии решения.

Ни для кого не секрет, что приспешники Путина на спортивных форумах страны открыто заявляют, что спорт для России является инструментом государственной политики.