Мелоні заявила, що до перемир'я у війні РФ проти України "ще дуже далеко"

Як повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, у мирних перемовинах щодо завершення російсько-української війни вдалося добитися важливого прогресу в багатьох питаннях. Однак головне питання сторони вирішити не можуть, тому поки про перемир'я говорити ще рано.

Мелоні не вірить у швидке завершення війни

Глава італійського уряду чітко дала зрозуміти, що поки не йдеться про переломний момент у переговорах та війні.

Ба більше, вона додала, що “перемир'я в Україні все ще дуже далеке".

Мелоні не приховує від журналістів, що головну проблему досі ніхто не зміг вирішити, повідомляє Sky TG24.

Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв'язання головного питання, а саме питання територій, на які Росія продовжує претендувати, що, на мою думку, є абсолютно необґрунтованим. Джорджа Мелоні Прем'єр-міністерка Італії

За словами політикині, не можна ігнорувати той факт, що в мирних перемовинах є видимий прогрес у питаннях, які стосуються гарантій безпеки для України.