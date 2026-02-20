Мелоні заявила, що до перемир'я у війні РФ проти України "ще дуже далеко"

Як повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, у мирних перемовинах щодо завершення російсько-української війни вдалося добитися важливого прогресу в багатьох питаннях. Однак головне питання сторони вирішити не можуть, тому поки про перемир'я говорити ще рано.
Головні тези:
- Росія продовжує претендувати на українські території, які навіть не змогла завоювати.
- Прем'єр-міністрка вказує на важливість гарантії безпеки для України.
Мелоні не вірить у швидке завершення війни
Глава італійського уряду чітко дала зрозуміти, що поки не йдеться про переломний момент у переговорах та війні.
Ба більше, вона додала, що “перемир'я в Україні все ще дуже далеке".
Мелоні не приховує від журналістів, що головну проблему досі ніхто не зміг вирішити, повідомляє Sky TG24.
За словами політикині, не можна ігнорувати той факт, що в мирних перемовинах є видимий прогрес у питаннях, які стосуються гарантій безпеки для України.
