Мелоні заявила, що до перемир'я у війні РФ проти України "ще дуже далеко"
Категорія
Політика
Дата публікації

Мелоні заявила, що до перемир'я у війні РФ проти України "ще дуже далеко"

Мелоні не вірить у швидке завершення війни
Джерело:  online.ua

Як повідомила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, у мирних перемовинах щодо завершення російсько-української війни вдалося добитися важливого прогресу в багатьох питаннях. Однак головне питання сторони вирішити не можуть, тому поки про перемир'я говорити ще рано.

Головні тези:

  • Росія продовжує претендувати на українські території, які навіть не змогла завоювати.
  • Прем'єр-міністрка вказує на важливість гарантії безпеки для України.

Мелоні не вірить у швидке завершення війни

Глава італійського уряду чітко дала зрозуміти, що поки не йдеться про переломний момент у переговорах та війні.

Ба більше, вона додала, що “перемир'я в Україні все ще дуже далеке".

Мелоні не приховує від журналістів, що головну проблему досі ніхто не зміг вирішити, повідомляє Sky TG24.

Є план миру, в якому також є багато питань, які на папері були вирішені, за винятком того, що ми дуже далекі від розв'язання головного питання, а саме питання територій, на які Росія продовжує претендувати, що, на мою думку, є абсолютно необґрунтованим.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії

За словами політикині, не можна ігнорувати той факт, що в мирних перемовинах є видимий прогрес у питаннях, які стосуються гарантій безпеки для України.

Проведено дуже хорошу роботу щодо гарантій безпеки для Києва, яка, до речі, ґрунтується на італійській пропозиції — сформувати їх за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору, — нагадала вона.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це ганьба". Гілларі Клінтон присоромила Трампа через Україну
Клінтон обурена діями Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Нам потрібна Україна в Європейському Союзі — президент Латвії
Едгарс Рінкевичс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Путіна знову загнала мирні перемовини у глухий кут
Путін знову гальмує мирний процес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?