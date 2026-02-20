Мэлони заявила, что до перемирия в войне РФ против Украины "еще очень далеко"

Как сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны удалось добиться важного прогресса по многим вопросам. Однако главный вопрос стороны решить не могут, поэтому пока о перемирии говорить еще рано.
Главные тезисы
- Россия продолжает претендовать на украинские территории, которые не смогла даже завоевать.
- Премьер-министр указывает на важность гарантий безопасности для Украины.
Мелони не верит в быстрое завершение войны
Глава итальянского правительства четко дала понять, что пока не идет речь о переломном моменте в переговорах и войне.
Более того, она добавила, что "до перемирие в Украине все еще очень далеко".
Мэлони не скрывает от журналистов, что главную проблему до сих пор никто не смог решить, сообщает Sky TG24.
По словам политика, нельзя игнорировать тот факт, что в мирных переговорах есть прогресс в вопросах, касающихся гарантий безопасности для Украины.
