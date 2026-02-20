Мэлони заявила, что до перемирия в войне РФ против Украины "еще очень далеко"
Мэлони заявила, что до перемирия в войне РФ против Украины "еще очень далеко"

online.ua

Как сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны удалось добиться важного прогресса по многим вопросам. Однако главный вопрос стороны решить не могут, поэтому пока о перемирии говорить еще рано.

Главные тезисы

  • Россия продолжает претендовать на украинские территории, которые не смогла даже завоевать.
  • Премьер-министр указывает на важность гарантий безопасности для Украины.

Глава итальянского правительства четко дала понять, что пока не идет речь о переломном моменте в переговорах и войне.

Более того, она добавила, что "до перемирие в Украине все еще очень далеко".

Мэлони не скрывает от журналистов, что главную проблему до сих пор никто не смог решить, сообщает Sky TG24.

Есть план мира, в котором также много вопросов, которые на бумаге были решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопрос территорий, на которые Россия продолжает претендовать, что, по моему мнению, абсолютно необосновано.

По словам политика, нельзя игнорировать тот факт, что в мирных переговорах есть прогресс в вопросах, касающихся гарантий безопасности для Украины.

Проведена очень хорошая работа по гарантиям безопасности для Киева, которая, кстати, основывается на итальянском предложении — сформировать их по модели статьи 5 Североатлантического договора, — напомнила она.

