Українська авіація розгромила 2 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України влучно атакувала два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Триває уже 1458 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 237 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 20 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 257 880 (+970) осіб;
танків — 11 684 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 060 (+6) од;
артилерійських систем — 37 387 (+3) од;
засобів ППО — 1 303 (+1) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 881 (+551) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 79 112 (+76) од.
спеціальної техніки — 4 073 (+1) од.
Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-