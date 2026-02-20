Україна та світ вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Щорічно 20 лютого українці вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні — людей, які вийшли на Майдан Незалежності заради майбутнього України. Вони віддавали найцінніше — своє життя — щоб російський Кремль не зміг знищити їхню батьківщину.

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні

Саме на Майдані Незалежності снайпери розстрілювали беззбройних українців.

Режим Путіна вбивав невинних людей посеред столиці, розраховуючи на те, що зможе залякати й зламати український народ.

Однак план Кремля був приречений на поразку, адже українці об’єдналися, щоб дати відсіч ворогу й не кинули своїх напризволяще.

107 людей — на щиті. Їхня кров на бруківці Інститутської вулиці в Києві зробила те, чого москва не передбачала: не зупинила Україну, а переплавила її у найміцнішу сталь. Майдан став однією з основ нового українського війська — одразу після протистоянь у столиці перші добровольці вирушили на фронт, — наголошує українська воєнна розвідка. Поширити

Варто зазначити, що чимало майданівців досі стоять на захисті батьківщини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.