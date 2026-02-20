Україна та світ вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

Щорічно 20 лютого українці вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні — людей, які вийшли на Майдан Незалежності заради майбутнього України. Вони віддавали найцінніше — своє життя — щоб російський Кремль не зміг знищити їхню батьківщину.
Головні тези:
- Майдан став основою нового українського війська, а його учасники продовжують стояти на захисті батьківщини до сьогодні.
- Пам'ять про Героїв Небесної Сотні живе в серцях українців, які гідно продовжують їхню справу.
20 лютого — День Героїв Небесної Сотні
Саме на Майдані Незалежності снайпери розстрілювали беззбройних українців.
Режим Путіна вбивав невинних людей посеред столиці, розраховуючи на те, що зможе залякати й зламати український народ.
Однак план Кремля був приречений на поразку, адже українці об’єдналися, щоб дати відсіч ворогу й не кинули своїх напризволяще.
Варто зазначити, що чимало майданівців досі стоять на захисті батьківщини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
