Украина и мир чтят память Героев Небесной Сотни
ГУР
20 февраля – День Героев Небесной Сотни
Ежегодно 20 февраля украинцы чтят память Героев Небесной Сотни — людей, вышедших на Майдан Независимости ради будущего Украины. Они отдавали самое ценное – свои жизни – чтобы российский Кремль не смог уничтожить их родину.

Главные тезисы

  • Майдан стал основой нового украинского войска, а его участники продолжают стоять на защите родины по сей день.
  • Память о Героях Небесной Сотни живет в сердцах украинцев, которые достойно продолжают их дело.

Именно на Майдане Незалежности снайперы расстреливали безоружных украинцев.

Режим Путина убивал невинных людей посреди столицы, рассчитывая на то, что сможет запугать и сломать украинский народ.

Однако план Кремля был обречен на провал, ведь украинцы объединились еще сильнее, чтобы дать отпор врагу  — они не бросили своих на произвол судьбы.

107 человек — на щите. Их кровь на мостовой Институтской улицы в Киеве сделала то, чего москва не предполагала: не остановила Украину, а переплавила ее в самую прочную сталь. Майдан стал одной из основ нового украинского войска — сразу после противостояний в столице первые добровольцы отправились на фронт, — отмечает украинская военная разведка.

Стоит отметить, что многие майдановцы до сих пор стоят на защите родины после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Сегодня Небесная Сотня не с нами на земле: ее храбрецы не увидят вместе с нами окончательный крах москвы. Но мы будем достойны их памяти — и продолжим их дело. Помним. Слава Героям Небесной Сотни. Слава Украине!

