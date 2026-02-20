Украина и мир чтят память Героев Небесной Сотни

Ежегодно 20 февраля украинцы чтят память Героев Небесной Сотни — людей, вышедших на Майдан Независимости ради будущего Украины. Они отдавали самое ценное – свои жизни – чтобы российский Кремль не смог уничтожить их родину.
20 февраля — День Героев Небесной Сотни
Именно на Майдане Незалежности снайперы расстреливали безоружных украинцев.
Режим Путина убивал невинных людей посреди столицы, рассчитывая на то, что сможет запугать и сломать украинский народ.
Однако план Кремля был обречен на провал, ведь украинцы объединились еще сильнее, чтобы дать отпор врагу — они не бросили своих на произвол судьбы.
Стоит отметить, что многие майдановцы до сих пор стоят на защите родины после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
