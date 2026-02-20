12 лет назад Россия начала захватническую войну против Украины

20 февраля 2014 года страна-агрессорка Россия начала войну против мирного украинского народа. 24 февраля 2022 года режим диктатора Владимира Путина отдал приказ о начале уже полномасштабной агрессии. Несмотря на колоссальные потери врага, боевые действия по всей линии фронта не останавливаются. На этом фоне украинские защитники стойко удерживают оборону.

Украина уже 12 лет сдерживает наступление России

Верховная Рада Украины своим Постановлением определила именно 20 февраля 2014 началом современной российско-украинской войны.

Что важно понимать, именно тогда были зафиксированы первые случаи нарушения российскими войсками порядка пересечения государственной границы Украины в районе Керченского пролива и использования своих военных формирований, дислоцированных в Крыму.

Таким образом, враг нарушил соглашения с Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, для блокирования украинских воинских частей.

Следует отметить, что первоначально личный состав отдельных российских вооруженных формирований не имел опознавательных знаков.

Первой жертвой российского вторжения стал украинский полуостров Крым, а впоследствии — Донецкая и Луганская области, где до сих пор ведутся бои.

Еще 12 лет назад украинские воины смогли остановить продвижение оккупантов и освободить часть территорий.

24 февраля 2022 года Путин начал полномасштабную войну против всей Украины, рассчитывая захватить ее за считанные дни.

Однако за четыре года Кремль не смог взять под контроль даже 20% земель.

Что важно понимать, именно Россия начала первую в XXI веке континентальную войну в Европе.