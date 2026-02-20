12 років тому Росія розпочала загарбницьку війну проти України

на цьому тлі українські захисники стійко тримають оборону.

20 лютого 2014 року країна-агресорка Росія розпочала війну проти мирного українського народу, яка триває досі. 24 лютого 2022 року режим диктатора Володимира Путіна віддав наказ про початок уже повномасштабної агресії. Попри колосальні втрати ворога, бойові дії по всій лінії фронту не зупиняються —

Україна уже 12 років стримує наступ Росії

Верховна Рада України своєю Постановою визначила саме 20 лютого 2014 року початком сучасної російсько-української війни.

Що важливо розуміти, саме тоді були зафіксовані перші випадки порушення російськими військами порядку перетину державного кордону України в районі Керченської протоки та використання нею своїх військових формувань, дислокованих у Криму.

Таким чином ворог порушив угоди з Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту рф на території України від 28 травня 1997 року, для блокування українських військових частин.

Варто зазначити, що спочатку особовий склад окремих російських збройних формувань не мав розпізнавальних знаків.

Першою жертвою російського вторгнення став український півострів Крим, а згодом — Донецька та Луганська області, де досі точаться бої.

Ще 12 років тому українські воїни змогли зупинити просування окупантів і звільнити частину територій.

24 лютого 2022 року Путін розпочав повномасштабну війну проти усієї України, розраховуючи захопити її за лічені дні.

Однак за 4 роки Кремль не зміг взяти під контроль навіть 20% земель.

Що важливо розуміти, саме Росія почала першу у XXI столітті континентальну війну в Європі.