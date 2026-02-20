Ми можемо ще воювати декілька років 100% — командувач НГУ Півненко

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко переконаний в тому, що Сили оборони здатні стримувати Росію ще кілька років, однак він готовий робити все можливе, щоб війна завершилася якомога швидше.
Головні тези:
- Україна не відмовляється від мети деокупувати всі свої території.
- Півненко вважає, що влада не погодиться на територіальні поступки.
Півненко оцінив хід російсько-української війни
Командувач Нацгвардії звернув увагу на те, що завдання України — захистити свої території, а також зберегти житт свого особового складу.
За словами Олександра Півненка, він не погоджується із заявами президента США Дональда Трампа про те, що Україна незабаром програє війну.
На його переконання, у військовому сенсі перемога для України — це повернення окупованих територій.
Півненко чітко дав зрозуміти, що станом на сьогодні це питання може бути не першочерговим, але стратегічно наша країна від цієї мети не відмовляється.
Журналісти поцікавилисячи у нього, чи може Україна піти на болючі територіальні поступки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-