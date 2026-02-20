Ми можемо ще воювати декілька років 100% — командувач НГУ Півненко
Півненко оцінив хід російсько-української війни
Джерело:  ВВС News Україна

Командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко переконаний в тому, що Сили оборони здатні стримувати Росію ще кілька років, однак він готовий робити все можливе, щоб війна завершилася якомога швидше.

Головні тези:

  • Україна не відмовляється від мети деокупувати всі свої території.
  • Півненко вважає, що влада не погодиться на територіальні поступки.

Командувач Нацгвардії звернув увагу на те, що завдання України — захистити свої території, а також зберегти житт свого особового складу.

За словами Олександра Півненка, він не погоджується із заявами президента США Дональда Трампа про те, що Україна незабаром програє війну.

Ми можемо ще воювати декілька років 100%. Але ж я вважаю, що загалом війни повинні закінчитись. Взагалі на цій планеті і взагалі вбивати людей заради територій і ресурсів — це для нас дуже незрозуміла історія. Це повинно закінчитись.

На його переконання, у військовому сенсі перемога для України — це повернення окупованих територій.

Півненко чітко дав зрозуміти, що станом на сьогодні це питання може бути не першочерговим, але стратегічно наша країна від цієї мети не відмовляється.

Журналісти поцікавилисячи у нього, чи може Україна піти на болючі територіальні поступки.

Припинення вогню по лінії бойового зіткнення — це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде, — вважає командувач НГУ.

