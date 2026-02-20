Україна та Молдова зірвали спробу Росії здійснити вбивства відомих людей — фото і відео

Контррозвідка Служби безпеки України разом з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Молдови успішно зірвали нову спробу Росію організувати серію замовних вбивств у межах України.

Україна та Молдова зірвали новий план Росії

Нова масштабна спецоперація отримала кодову назву “Енігма 2.0”.

У межаї її реалізації на території України та Молдови успішно ліквідували оперативно-бойову групу РФ — вона отримала завдання вбити кількох відомих українських осіб.

Так, до списку “цілей” Кремля потрапили: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, а також воїни Іноземного легіону ГУР МО.

Для ліквідації потенційних жертв фігуранти розробляли різні варіанти замахів: від розстрілів «впритул» до підриву автомобілів. За вчинення вбивств російські спецслужбісти обіцяли винагороду до 100 тисяч доларів США, залежно від статусу особи. Поширити

Завдяки злагодженим зусиллям СБУ, Нацполії та правоохорнців Молдови вдалося успішно затримати керівника (резидента) ворожого осередку — 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.

Ба більше, вказано, що під час обшуків виявлено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.

Затриманим уже повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).