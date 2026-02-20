Україна та Молдова зірвали спробу Росії здійснити вбивства відомих людей — фото і відео

Контррозвідка Служби безпеки України разом з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Молдови успішно зірвали нову спробу Росію організувати серію замовних вбивств у межах України.
Головні тези:
- Спецслужби РФ планували використати резонансні вбивства для поширення панічних настроїв та дестабілізації України.
- Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Україна та Молдова зірвали новий план Росії
Нова масштабна спецоперація отримала кодову назву “Енігма 2.0”.
У межаї її реалізації на території України та Молдови успішно ліквідували оперативно-бойову групу РФ — вона отримала завдання вбити кількох відомих українських осіб.
Так, до списку “цілей” Кремля потрапили: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові Головного управління розвідки Міноборони, а також воїни Іноземного легіону ГУР МО.
Завдяки злагодженим зусиллям СБУ, Нацполії та правоохорнців Молдови вдалося успішно затримати керівника (резидента) ворожого осередку — 34-річного рецидивіста з Молдови, двох його агентів, їхніх спільників з України, ЄС та невизнаного Придністров’я.
Ба більше, вказано, що під час обшуків виявлено вогнепальну зброю, боєприпаси, бойові гранати та засоби зв’язку.
Затриманим уже повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готування до умисного вбивства на замовлення);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Що важливо розуміти, зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
