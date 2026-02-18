СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ — готувала теракти у Харкові
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ — готувала теракти у Харкові

СБУ
СБУ

Контррозвідка спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити нові теракти у Харкові. Завдяки діям на випередження викрито неповнолітню, яка на замовлення ФСБ готувала серію вибухів у багатолюдних місцях обласного центру.

Головні тези:

  • СБУ спільно з контррозвідкою зірвала спробу російської ФСБ здійснити теракти у Харкові.
  • Неповнолітня агентка була затримана під час спроби доставити саморобну бомбу для теракту в центр міста.

СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ у Харкові

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона у комендантську годину забирала саморобну бомбу з тайника, замаскованого біля контейнерів для сміття.

Як встановило розслідування, зловмисниця збиралася на таксі перевести вибухівку в центр міста та заховати для дистанційного підриву у годину пік.

За матеріалами справи, завдання ворога виконувала 17-річна харків’янка, яку рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку «швидких підробітків».

Погодившись на обіцянку «легких заробітків», неповнолітня отримала від фсб координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) та місцем запланованого теракту.

Також агентка погодилася самостійно виготовляти бомби з підручних засобів за інструкцією фсб. Для цього вона придбала хімічні компоненти та цвяхи для підсилення уражаючої дії під час вибуху.

Під час обшуків у затриманої вилучено готовий СВП, 5 літрів хімічної рідини та інші складові для ще однієї вибухівки. Також у неї виявлено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готували теракти у центрі Одеси — СБУ знешкодила мережу агентів ФСБ
СБУ
Одеса
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Готував обстріл трьох областей України — СБУ викрила коригувальника РФ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія активізувала спроби вербування українців "під чужим прапором" — попередження СБУ
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?