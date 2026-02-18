СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ — готувала теракти у Харкові

Контррозвідка спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити нові теракти у Харкові. Завдяки діям на випередження викрито неповнолітню, яка на замовлення ФСБ готувала серію вибухів у багатолюдних місцях обласного центру.
Головні тези:
- СБУ спільно з контррозвідкою зірвала спробу російської ФСБ здійснити теракти у Харкові.
- Неповнолітня агентка була затримана під час спроби доставити саморобну бомбу для теракту в центр міста.
СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ у Харкові
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона у комендантську годину забирала саморобну бомбу з тайника, замаскованого біля контейнерів для сміття.
За матеріалами справи, завдання ворога виконувала 17-річна харків’янка, яку рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку «швидких підробітків».
Погодившись на обіцянку «легких заробітків», неповнолітня отримала від фсб координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) та місцем запланованого теракту.
Також агентка погодилася самостійно виготовляти бомби з підручних засобів за інструкцією фсб. Для цього вона придбала хімічні компоненти та цвяхи для підсилення уражаючої дії під час вибуху.
Під час обшуків у затриманої вилучено готовий СВП, 5 літрів хімічної рідини та інші складові для ще однієї вибухівки. Також у неї виявлено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
