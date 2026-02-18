СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ — готувала теракти у Харкові

Контррозвідка спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити нові теракти у Харкові. Завдяки діям на випередження викрито неповнолітню, яка на замовлення ФСБ готувала серію вибухів у багатолюдних місцях обласного центру.

СБУ затримала неповнолітню агентку ФСБ у Харкові

Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона у комендантську годину забирала саморобну бомбу з тайника, замаскованого біля контейнерів для сміття.

Як встановило розслідування, зловмисниця збиралася на таксі перевести вибухівку в центр міста та заховати для дистанційного підриву у годину пік. Поширити

За матеріалами справи, завдання ворога виконувала 17-річна харків’янка, яку рашисти завербували у Телеграм-каналі з пошуку «швидких підробітків».

Погодившись на обіцянку «легких заробітків», неповнолітня отримала від фсб координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) та місцем запланованого теракту.

Також агентка погодилася самостійно виготовляти бомби з підручних засобів за інструкцією фсб. Для цього вона придбала хімічні компоненти та цвяхи для підсилення уражаючої дії під час вибуху.

Під час обшуків у затриманої вилучено готовий СВП, 5 літрів хімічної рідини та інші складові для ще однієї вибухівки. Також у неї виявлено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).