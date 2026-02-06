Готував обстріл трьох областей України — СБУ викрила коригувальника РФ
Готував обстріл трьох областей України — СБУ викрила коригувальника РФ

Контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

  • Служба безпеки України викрила коригувальника РФ, який готував координати для обстрілу областей Заходу України.
  • Агент російської воєнної розвідки намагався знайти геолокації енергетичної і авіаційної інфраструктури для планування нових ракетних атак.

Як встановило розслідування, він намагався виявити і передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак.

Також у полі зору агента були вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання.

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати «бронь» від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону.

До уваги російських спецслужб він потрапила через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України.

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати на власному авто західні регіони України із ввімкненим відеореєстратором, де фіксував геолокації стратегічних об’єктів. Відзняті відео з об'єктами зрадник пересилав куратору з ГРУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його розвідвилазок і контактів з куратором від ГРУ РФ, особу якого вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

