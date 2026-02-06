Готовил обстрел трех областей Украины — СБУ разоблачила корректировщика РФ

Контрразведчики Службы безопасности задержали агента российской военной разведки (более известной как игру), готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который готовил координаты для воздушных атак по западным областям страны.
- Агент пытался найти и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры для новых ракетных атак.
СБУ разоблачила корректировщика РФ: готовил удары по западным областям Украины
Как установило расследование, он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак.
Также в поле зрения агента находились башни мобильной связи и ключевые объекты Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов.
Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его и задержали по месту жительства.
Вниманию российских спецслужб он попал через родственника, проживающего на временно оккупированной территории Украины.
После дистанционной вербовки агент начал объезжать на собственном автомобиле западные регионы Украины с включенным видеорегистратором, где фиксировал геолокацию стратегических объектов. Снятые видео с объектами предатель пересылал куратору из ГРУ.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его разведвылазок и контактов с куратором от ГРУ РФ, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
