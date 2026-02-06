Готовил обстрел трех областей Украины — СБУ разоблачила корректировщика РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовил обстрел трех областей Украины — СБУ разоблачила корректировщика РФ

СБУ
корректировщик
Читати українською

Контрразведчики Службы безопасности задержали агента российской военной разведки (более известной как игру), готовившего координаты для воздушных атак рашистов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины задержала агента российской военной разведки, который готовил координаты для воздушных атак по западным областям страны.
  • Агент пытался найти и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры для новых ракетных атак.

СБУ разоблачила корректировщика РФ: готовил удары по западным областям Украины

Как установило расследование, он пытался обнаружить и передать врагу геолокации энергетической и авиационной инфраструктуры, по которым оккупанты планировали новую серию ракетных атак.

Также в поле зрения агента находились башни мобильной связи и ключевые объекты Укрзализныци с наибольшей интенсивностью движения грузовых эшелонов.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его разведактивности, задокументировали его и задержали по месту жительства.

По данным следствия, наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом 42-летний переселенец из Луганской области. Чтобы получить «бронь» от мобилизации, он устроился на критически важное предприятие региона.

Вниманию российских спецслужб он попал через родственника, проживающего на временно оккупированной территории Украины.

После дистанционной вербовки агент начал объезжать на собственном автомобиле западные регионы Украины с включенным видеорегистратором, где фиксировал геолокацию стратегических объектов. Снятые видео с объектами предатель пересылал куратору из ГРУ.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его разведвылазок и контактов с куратором от ГРУ РФ, личность которого уже установлена контрразведкой СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правоохранители задержали корректировщика воздушных ударов РФ по Николаеву
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала корректировщика огня РФ по объектам Сил обороны Украины
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Шпионил за ВСУ. Правоохранители задержали российского корректировщика в Константиновке
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?