Готували теракти у центрі Одеси — СБУ знешкодила мережу агентів ФСБ

Служба безпеки запобігла новим терактам в Одесі. За результатами дій на випередження затримано трьох агентів ФСБ, які готували підриви авто і помешкань українських воїнів та їхніх сімей.
Головні тези:
- Служба безпеки знешкодила групу агентів ФСБ, які готували теракти у центрі Одеси.
- Ціллю зловмисників було підірвати авто та помешкання українських військових та їхніх родин.
- Терористи планували поширити панічні настрої серед цивільного населення шляхом активації саморобних бомб.
СБУ знешкодила мережу агентів ФСБ в Одесі
Встановлено, що теракти мали відбутися через дистанційну активацію саморобних бомб. У такий спосіб рашисти сподівалися не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільного населення України.
Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто.
Згодом вони отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої (СВП). Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу в квартиру двох військовослужбовців Сил оборони.
Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних «цілей».
Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантів, коли вони з вибуховими пристроями їхали до помешкань українських військових.
За матеріалами справи, завдання ворога виконували троє місцевих агентів ФСБ — 36-річний ухилянт і двоє його спільників: дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.
На місці затримання у них вилучено СВП та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.
Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
