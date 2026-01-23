СБУ викрила російського вбивцю — розстріляв 9 українських військовополонених на Курщині
СБУ викрила російського вбивцю — розстріляв 9 українських військовополонених на Курщині

Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу та «розколола» військовослужбовця ЗС РФ, який разом зі своїм спільником розстріляв дев’ятьох українських полонених під час боїв на Курщині.

  • СБУ виявила російського військовослужбовця, який разом зі спільником розстріляв 9 українських військових під час боїв на Курщині.
  • Вбивця Сергій Скобєлєв, військовослужбовець російської бригади, вчинив важкий воєнний злочин, порушивши міжнародні норми поводження з військовополоненими.
  • Дізнайтеся, як СБУ зібрала докази та змусила злочинця визнати провину в убивстві українських військовополонених.

СБУ викрила російського вбивцю: розстріляв 9 українських військових

Як встановило розслідування, воєнний злочин скоїв військовослужбовець 155-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ Сергій Скобєлєв.

У жовтні 2024 року він, як керівник штурмової групи рашистів, отримав наказ атакувати позиції Сил оборони України в Курській області. Загін Скобєлєва застав зненацька одну із груп наших воїнів і за результатами бою взяв у полон дев’ятьох військових.

Полонених змусили роздягнутися та лягти на землю. Щоб заспокоїти та не допустити спротиву українців, їм пообіцяли відправлення на обмін.

Утім, за наказом свого командира Скобєлєв разом зі спільником розстріляв усіх захоплених українських військовослужбовців з табельної зброї. Після цього штурмова група РФ зібрала мобільні телефони та рації загиблих і продовжила бойові дії.

Через тиждень після цього Сергій Скобєлєв потрапив у полон до Сил оборони України. Спочатку він не зізнавався у скоєному, але співробітники СБУ зібрали необхідні докази, які змусили рашиста визнати свою провину.

Вчинений злочин є тяжким порушенням Женевської конвенції та інших міжнародних документів, які визначають правила поводження із військовополоненими. Йому готується повідомлення про підозру. Зловмисник понесе відповідне суворе покарання.

