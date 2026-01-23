СБУ разоблачила российского убийцу — расстрелял 9 украинских военнопленных на Курщине

Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и расколола военнослужащего ВС РФ, который вместе со своим сообщником расстрелял девять украинских пленных во время боев на Курщине.

СБУ разоблачила российского убийцу: расстрелял 9 украинских военных

Как установило расследование, военное преступление совершил военнослужащий 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ Сергей Скобелев.

В октябре 2024 года он как руководитель штурмовой группы рашистов получил приказ атаковать позиции Сил обороны Украины в Курской области. Отряд Скобелева застал врасплох одну из групп наших воинов и по результатам боя взял в плен девять военных. Поделиться

Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен.

Впрочем, по приказу своего командира Скобелев вместе с сообщником расстрелял всех захваченных украинских военнослужащих из табельного оружия. После этого штурмовая группа РФ собрала мобильные телефоны и рации погибших и продолжила боевые действия.

Через неделю после этого Сергей Скобелев попал в плен в Сили обороны Украины. Сначала он не признавался в содеянном, но сотрудники СБУ собрали необходимые доказательства, заставившие решителя признать свою вину.

Совершенное преступление является тяжким нарушением Женевской конвенции и других международных документов, определяющих правила обращения с военнопленными. Ему готовится сообщение о подозрении. Злоумышленник понесет соответствующее суровое наказание.