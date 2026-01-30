Готовили теракты в центре Одессы — СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ

Служба безопасности предотвратила новые теракты в Одессе. По результатам действий на опережение задержаны три агента ФСБ, которые готовили подрывы авто и помещений украинских воинов и их семей.
Главные тезисы
- Служба безопасности предотвратила планы террористов по подрыву авто и помещений украинских воинов и их семей в Одессе.
- Целью злоумышленников было вызвать панические настроения среди гражданского населения с использованием самодельных бомб.
СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ в Одессе
Установлено, что теракты должны были произойти из-за дистанционной активации самодельных бомб. Таким образом, рашисты надеялись не только ликвидировать военных, но и распространить панические настроения среди гражданского населения Украины.
Сначала фигуранты долгое время отслеживали места жительства украинских защитников и парковку их авто.
Впоследствии они получили от ФСБ координаты схрона, из которого забрали два самодельных взрывных устройства (СВП). Обе бомбы злоумышленники планировали заложить у входа в квартиру двух военнослужащих Сил обороны.
Затем террористы должны были забрать из тайников новые СВП, чтобы взорвать авто следующих «целей».
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигурантов, когда они со взрывными устройствами ехали в дома украинских военных.
По материалам дела, задачу врага выполняли трое местных агентов ФСБ — 36-летний уклоняющийся и двое его сообщников: дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка.
На месте задержания у них изъяты СВП и смартфоны, с которых они координировали свои действия с российским спецслужбом.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
