Готовили теракты в центре Одессы — СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Готовили теракты в центре Одессы — СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности предотвратила новые теракты в Одессе. По результатам действий на опережение задержаны три агента ФСБ, которые готовили подрывы авто и помещений украинских воинов и их семей.

Главные тезисы

  • Служба безопасности предотвратила планы террористов по подрыву авто и помещений украинских воинов и их семей в Одессе.
  • Целью злоумышленников было вызвать панические настроения среди гражданского населения с использованием самодельных бомб.

СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ в Одессе

Установлено, что теракты должны были произойти из-за дистанционной активации самодельных бомб. Таким образом, рашисты надеялись не только ликвидировать военных, но и распространить панические настроения среди гражданского населения Украины.

По данным Главного управления внутренней безопасности и следствия СБУ, основными «целями» российской агентуры были спецназовцы Службы безопасности и военные ВСУ, вовлеченные в боевые действия на южном фронте.

Сначала фигуранты долгое время отслеживали места жительства украинских защитников и парковку их авто.

Впоследствии они получили от ФСБ координаты схрона, из которого забрали два самодельных взрывных устройства (СВП). Обе бомбы злоумышленники планировали заложить у входа в квартиру двух военнослужащих Сил обороны.

Затем террористы должны были забрать из тайников новые СВП, чтобы взорвать авто следующих «целей».

СБУ задерживает агентов ФСБ в Одессе

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигурантов, когда они со взрывными устройствами ехали в дома украинских военных.

По материалам дела, задачу врага выполняли трое местных агентов ФСБ — 36-летний уклоняющийся и двое его сообщников: дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка.

На месте задержания у них изъяты СВП и смартфоны, с которых они координировали свои действия с российским спецслужбом.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ разоблачила российского убийцу — расстрелял 9 украинских военнопленных на Курщине
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала "крота" РФ — готовил атаки по морским дронам Sea Baby и Magura
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?