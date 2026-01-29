СБУ задержала "крота" РФ — готовил атаки по морским дронам Sea Baby и Magura
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала "крота" РФ — готовил атаки по морским дронам Sea Baby и Magura

СБУ
СБУ
Читати українською

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар РФ по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.

Главные тезисы

  • СБУ сорвала воздушный удар России по украинским подразделениям, работавшим с дронами Sea Baby и Magura.
  • Предателем оказался военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения Военно-Морских Сил Украины.

Предатель готовил атаки России по морским дронам Sea Baby и Magura

По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.

Как установило расследование, фигурант должен был передать своему «контакту»:

  • геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;

  • координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения

Среди главных целей врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.

По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.

Одну из таких знакомых враг использовал в качестве «связной» для получения закрытых сведений об украинских защитниках.

Во время обысков у задержанного удален смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со «знакомой».

Следователи Службы безопасности уже сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Также рассматривается вопрос возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт в Киеве. СБУ и Нацполиция задержали агентку РФ за подрыв авто военного
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ разоблачила российского убийцу — расстрелял 9 украинских военнопленных на Курщине
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?