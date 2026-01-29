СБУ задержала "крота" РФ — готовил атаки по морским дронам Sea Baby и Magura

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими Силами ВСУ сорвала воздушный удар РФ по украинским подразделениям, занимающимся морскими дронами.
Главные тезисы
- СБУ сорвала воздушный удар России по украинским подразделениям, работавшим с дронами Sea Baby и Magura.
- Предателем оказался военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения Военно-Морских Сил Украины.
Предатель готовил атаки России по морским дронам Sea Baby и Magura
По результатам спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов спецназначения ВМС ВСУ, который оказался российским информатором.
Как установило расследование, фигурант должен был передать своему «контакту»:
геолокации пунктов базирования военных, управляющих морскими дронами;
координаты хранения беспилотных катеров и маршруты их движения
Среди главных целей врага были легендарные морские беспилотники СБУ и ГУР МО под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.
Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности.
По материалам дела, задержанный военнослужащий попал в поле зрения российских спецслужб через своих знакомых, которым рассказывал о деталях работы.
Одну из таких знакомых враг использовал в качестве «связной» для получения закрытых сведений об украинских защитниках.
Во время обысков у задержанного удален смартфон, на котором он накапливал секретную информацию и через который контактировал со «знакомой».
Также рассматривается вопрос возможной дополнительной квалификации его преступных действий. Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных.
