СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине
СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине

СБУ
СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как игру), которые помогали врагу установить последствия удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, оказывавших помощь врагу в фиксации последствий удара по Львовщине.
  • Агенты собирали информацию о масштабе разрушений украинских объектов после удара для использования в информационно-психологических спецоперациях.
  • Оба задержанных агента находятся под стражей и им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала двух агентов РФ во Львовской области

По материалам дела, доразведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.

Далее он передавал собранную информацию «старшему» агенту, который остался в Мукачево и прямо отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного — по месту жительства в Мукачево, а другого — «на горячем» во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского «прилета».

По имеющимся данным, рашисты нуждались в информации о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с подтверждениями работы на российской спецслужбе. Также СБУ перехватила разговор одного из агентов с их куратором. Эти аудио включены в материалы уголовного производства.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

