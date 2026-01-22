СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как игру), которые помогали врагу установить последствия удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, оказывавших помощь врагу в фиксации последствий удара по Львовщине.
- Агенты собирали информацию о масштабе разрушений украинских объектов после удара для использования в информационно-психологических спецоперациях.
- Оба задержанных агента находятся под стражей и им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ задержала двух агентов РФ во Львовской области
По материалам дела, доразведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.
Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.
Далее он передавал собранную информацию «старшему» агенту, который остался в Мукачево и прямо отчитывался куратору из российской спецслужбы.
По имеющимся данным, рашисты нуждались в информации о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.
Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с подтверждениями работы на российской спецслужбе. Также СБУ перехватила разговор одного из агентов с их куратором. Эти аудио включены в материалы уголовного производства.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-