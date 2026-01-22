СБУ задержала двух российских агентов — фиксировали последствия удара "Орешником" по Львовщине

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов российской военной разведки (более известной как игру), которые помогали врагу установить последствия удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовщины в ночь с 8 на 9 января 2026 года.

СБУ задержала двух агентов РФ во Львовской области

По материалам дела, доразведкой этого обстрела занимались 64-летний житель Мукачево, которого вражеская спецслужба завербовала дистанционно, а также его 22-летний безработный сосед.

Сотрудники СБУ установили, что по заданию ГРУ РФ младший агент приехал из Закарпатья во Львовскую область после атаки. Он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов, снимал их на фото и фиксировал координаты на гугл-картах.

Далее он передавал собранную информацию «старшему» агенту, который остался в Мукачево и прямо отчитывался куратору из российской спецслужбы.

СБУ задержала обоих корректировщиков одновременно: одного — по месту жительства в Мукачево, а другого — «на горячем» во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места вражеского «прилета».

По имеющимся данным, рашисты нуждались в информации о масштабе разрушений украинских объектов после удара, чтобы использовать ее в своих информационно-психологических спецоперациях и для планирования новых обстрелов по региону.

Во время обысков у задержанных изъяты электронные устройства с подтверждениями работы на российской спецслужбе. Также СБУ перехватила разговор одного из агентов с их куратором. Эти аудио включены в материалы уголовного производства.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).