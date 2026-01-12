СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную схему продажи "трофейного" оружия

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки нелегальной торговли оружием в Украине.
Главные тезисы
- СБУ и Нацполиция успешно пресекли схему продажи трофейного оружия в Украине.
- Нейтрализована преступная группировка, планировавшая подпольную продажу стрелкового оружия, гранат и патронов.
- Организаторы группы оборудовали подпольные цеха для восстановления оружия и использовали специализированные интернет-платформы для заказа комплектующих.
СБУ и Нацполиция задержали нелегальных торговцев оружием
По результатам комплексных мероприятий на Киевщине и Днепропетровщине нейтрализована преступная группировка, которая подготовила к подпольной продаже крупную партию «трофейного» вооружения.
Правоохранители задержали организатора группы, двух его подельников и трех уголовников, пытавшихся сбыть средства поражения.
Среди изъятого у фигурантов — 75 образцов стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова, а также 38 боевых гранат, более 20 взрывателей, 2 гранатомета и 13 тысяч патронов.
Для восстановления поврежденного оружия фигуранты оборудовали подпольные цеха на территории собственных помещений, а новые комплектующие заказывали через специализированные интернет-платформы.
Восстановив боевые свойства вооружений, злоумышленники подыскали клиентов к продаже. Ими оказались представители местных криминальных кругов, которые могли использовать оружие для совершения преступлений.
СБУ и Нацполиция разоблачили участников группировки еще на этапе подготовки к продаже средств поражения. В ходе осуществления контроля за совершением преступления правоохранители задержали всех "на горячем" во время передачи боевых образцов.
При обыске в подпольных мастерских и на территории домовладений дополнительно изъято 13 тысяч патронов разного калибра и большие суммы наличных.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
