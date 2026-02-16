Росія активізувала спроби вербування українців "під чужим прапором" — попередження СБУ

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб щодо вербування українців. Зокрема, ворог збільшив кількість так званих операцій «під чужим прапором»: рашисти видають себе за співробітників правоохоронних органів України і під різними приводами змушують громадян готувати підпали, теракти та диверсії.
Під час таких операцій рашисти:
телефонують чи пишуть людям і представляються співробітниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполіції та інших правоохоронних органів;
використовують сайти знайомств для отримання персональних даних;
шантажують кримінальною відповідальністю (наприклад, за нібито «купівлю медичних препаратів на російських сайтах»);
вимагають гроші нібито за закриття фейкових «кримінальних проваджень»;
схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок Сил оборони тощо.
Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за «працівників правоохоронних органів». В інших випадках — використовують різні «легенди» та підходи.
Зокрема, ворог спершу розсилає українцям у месенджери фейкові «повістки» з вимогою з’явитися до слідчого СБУ або іншого правоохоронного органу України через нібито відкрите кримінальне провадження.
Після цього представники спецслужб РФ контактують із громадянином телефоном, видаючи себе за «українських правоохоронців», і пропонують допомогу у «закритті кримінального провадження». За це фігурант має виконувати поставлені завдання.
Крім цього, рашисти для вербування використовують сервіси онлайн-знайомств. Представники ворожих спецслужб створюють фейкові жіночі акаунти, спілкуються з українськими чоловіками і виманюють їхні персональні дані та контакти.
Згодом з користувачем сервісу зв’язується російський куратор, який видає себе за «співробітника Служби безпеки України» і звинувачує у співпраці з РФ. Приводом виступає спілкування з «фейковою» дівчиною, яка нібито «пов’язана з ворожими спецслужбами». Щоб уникнути «відповідальності», фігуранту пропонують співпрацювати.
Завербованих таким чином громадян змушують вчиняти різні незаконні дії:
стежити за певною особою,
перенести пакунок з однієї адреси на іншу,
придбати хімічні елементи,
виготовити саморобний вибуховий пристрій,
вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі,
готувати теракт чи диверсію на важливому об’єкті тощо.
У разі отримання через онлайн сервіси, соцмережі, месенджери або в інший спосіб пропозицій щодо підпалів, перенесення невідомих предметів, стеження за людьми (транспортом) та інших підозрілих дій, терміново повідомляйте про це СБУ:
Тел.: 0 800 501 482
Email: [email protected]
