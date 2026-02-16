Россия активизировала попытки вербовки украинцев "под чужим флагом" — предупреждение СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев. В частности, враг увеличил количество так называемых операций «под чужим флагом»: рашисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.
Главные тезисы
- Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев под чужими флагами из-за псевдопредставительства украинских правоохранительных органов.
- Вербовка происходит через мошеннические методы, такие как шантаж, вымогательство денег, применение угроз уголовной ответственности.
СБУ предупреждает украинцев об активизации вербовки РФ
При таких операциях решисты:
звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;
используют сайты знакомств для получения персональных данных;
шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы «покупку медицинских препаратов на российских сайтах»);
требуют деньги якобы за закрытие фейковых «уголовных производств»;
склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.
Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за «работников правоохранительных органов». В других случаях используют различные «легенды» и подходы.
В частности, враг сначала рассылает украинцам в мессенджеры фейковые «повестки» с требованием явиться в следственный СБУ или другой правоохранительный орган Украины через якобы открытое уголовное производство.
После этого представители спецслужб РФ контактируют с гражданином по телефону, выдавая себя за «украинских правоохранителей», и предлагают помощь в «закрытии уголовного производства». За это фигурант должен выполнять поставленные задачи.
Кроме этого, рашисты для вербовки используют сервисы онлайн знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты.
Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя «сотрудником Службы безопасности Украины» и обвиняет в сотрудничестве с РФ. Поводом выступает общение с «фейковой» девушкой, которая якобы «связана с вражескими спецслужбами». Чтобы избежать «ответственности», фигуранту предлагают сотрудничать.
Завербованных таким образом граждан заставляют совершать разные незаконные действия:
следить за определенным лицом,
перенести пакет с одного адреса на другой,
купить химические элементы,
изготовить самодельное взрывное устройство,
совершить поджог авто Сил обороны или административного здания,
готовить теракт или диверсию на важном объекте и т.д.
В случае получения через онлайн сервисы, соцсети, мессенджеры или другим способом предложений по поджогам, переносу неизвестных предметов, слежке за людьми (транспортом) и других подозрительных действий, срочно сообщайте об этом СБУ:
Тел.: 0 800 501 482
Email: [email protected]
