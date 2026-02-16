Россия активизировала попытки вербовки украинцев "под чужим флагом" — предупреждение СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинцев. В частности, враг увеличил количество так называемых операций «под чужим флагом»: рашисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов Украины и под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты и диверсии.

СБУ предупреждает украинцев об активизации вербовки РФ

При таких операциях решисты:

звонят или пишут людям и представляются сотрудниками СБУ, ГУР, НАБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;

⁠⁠ используют сайты знакомств для получения персональных данных;

шантажируют уголовной ответственностью (например, за якобы «покупку медицинских препаратов на российских сайтах»);

⁠ требуют деньги якобы за закрытие фейковых «уголовных производств»;

склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за «работников правоохранительных органов». В других случаях используют различные «легенды» и подходы.

В частности, враг сначала рассылает украинцам в мессенджеры фейковые «повестки» с требованием явиться в следственный СБУ или другой правоохранительный орган Украины через якобы открытое уголовное производство.

После этого представители спецслужб РФ контактируют с гражданином по телефону, выдавая себя за «украинских правоохранителей», и предлагают помощь в «закрытии уголовного производства». За это фигурант должен выполнять поставленные задачи.

Кроме этого, рашисты для вербовки используют сервисы онлайн знакомств. Представители вражеских спецслужб создают фейковые женские аккаунты, общаются с украинскими мужчинами и выманивают их персональные данные и контакты.

Впоследствии с пользователем сервиса связывается российский куратор, который выдает себя «сотрудником Службы безопасности Украины» и обвиняет в сотрудничестве с РФ. Поводом выступает общение с «фейковой» девушкой, которая якобы «связана с вражескими спецслужбами». Чтобы избежать «ответственности», фигуранту предлагают сотрудничать.

Завербованных таким образом граждан заставляют совершать разные незаконные действия:

следить за определенным лицом,

перенести пакет с одного адреса на другой,

купить химические элементы,

изготовить самодельное взрывное устройство,

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания,

готовить теракт или диверсию на важном объекте и т.д.

Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан соблюдать информационную гигиену, а также с осторожностью относиться к контактам с неизвестными лицами. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители Службы не ставят каких-либо сомнительных «задач». Поделиться

В случае получения через онлайн сервисы, соцсети, мессенджеры или другим способом предложений по поджогам, переносу неизвестных предметов, слежке за людьми (транспортом) и других подозрительных действий, срочно сообщайте об этом СБУ: