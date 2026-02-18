СБУ задержала несовершеннолетнюю агентку ФСБ — готовила теракты в Харькове

Контрразведка совместно с военной контрразведкой Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить новые теракты в Харькове. Благодаря действиям на опережение разоблачена несовершеннолетняя, которая по заказу ФСБ готовила серию взрывов в многолюдных местах областного центра.

СБУ задержала несовершеннолетнюю агентку ФСБ в Харькове

Сотрудники СБУ задержали фигурантку «на горячем», когда она в комендантский час забирала самодельную бомбу из тайника, замаскированного у мусорных контейнеров.

Как установило расследование, злоумышленница собиралась на такси перевести взрывчатку в центр города и спрятать для дистанционного взрыва в час пик. Поделиться

По материалам дела, задачу врага выполняла 17-летняя харьковчанка, которую рашисты завербовали в Телеграмм-канале по поиску «быстрых подработок».

Согласившись на обещание «легких заработков», несовершеннолетняя получила от ФСБ координаты схрона с самодельным взрывным устройством (СИН) и местом запланированного теракта.

Также агент согласилась самостоятельно изготовлять бомбы из подручных средств по инструкции ФСБ. Для этого она приобрела химические компоненты и гвозди для усиления поражающего действия при взрыве.

Во время обысков у задержанной изъяты готовый СВП, 5 литров химической жидкости и другие составляющие для еще одной взрывчатки. Также у нее обнаружен смартфон, с которого она контактировала с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).