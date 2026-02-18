СБУ задержала несовершеннолетнюю агентку ФСБ — готовила теракты в Харькове
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ задержала несовершеннолетнюю агентку ФСБ — готовила теракты в Харькове

СБУ
агентка ФСБ
Читати українською

Контрразведка совместно с военной контрразведкой Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить новые теракты в Харькове. Благодаря действиям на опережение разоблачена несовершеннолетняя, которая по заказу ФСБ готовила серию взрывов в многолюдных местах областного центра.

Главные тезисы

  • СБУ и контрразведка сорвали планы ФСБ по совершению терактов в Харькове.
  • Несовершеннолетняя агентка была задержана с самодельной бомбой в центре города.
  • Рашисты вербовали агентку через Телеграм-канал, обещая “легкие заработки”.

СБУ задержала несовершеннолетнюю агентку ФСБ в Харькове

Сотрудники СБУ задержали фигурантку «на горячем», когда она в комендантский час забирала самодельную бомбу из тайника, замаскированного у мусорных контейнеров.

Как установило расследование, злоумышленница собиралась на такси перевести взрывчатку в центр города и спрятать для дистанционного взрыва в час пик.

По материалам дела, задачу врага выполняла 17-летняя харьковчанка, которую рашисты завербовали в Телеграмм-канале по поиску «быстрых подработок».

Согласившись на обещание «легких заработков», несовершеннолетняя получила от ФСБ координаты схрона с самодельным взрывным устройством (СИН) и местом запланированного теракта.

Также агент согласилась самостоятельно изготовлять бомбы из подручных средств по инструкции ФСБ. Для этого она приобрела химические компоненты и гвозди для усиления поражающего действия при взрыве.

Во время обысков у задержанной изъяты готовый СВП, 5 литров химической жидкости и другие составляющие для еще одной взрывчатки. Также у нее обнаружен смартфон, с которого она контактировала с куратором от ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовили теракты в центре Одессы — СБУ обезвредила сеть агентов ФСБ
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Готовил обстрел трех областей Украины — СБУ разоблачила корректировщика РФ
СБУ
корректировщик
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активизировала попытки вербовки украинцев "под чужим флагом" — предупреждение СБУ
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?