У СБУ відреагували на заяву Залужного про "рейд" силовиків у 2022 році

У Службі безпеки України офіційно підтвердили ЗМІ, що у 2022 році їхні силовики дійсно завітали до законспірованого командного пункту Валерія Залужного у Києві. Попри це, в СБУ запевняють, що обшуків як таких тоді не було, а Василь Малюк і тодішній головком ЗСУ швидко знайшли спільну мову.

У СБУ стверджують, що не проводили обшуки у штабі Залужного

У межах нового інтерв’ю ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про конфлікт з колишнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

За словами чинного посла, він спалахнув у вересні 2022 року, коли до тимчасового пункту військового командування в Києві з обшуками вломились співробітники СБУ.

У спецслужбі запевнили журналістів, що в той період часу відбувались слідчі дії СБУ в рамках іншого кримінального провадження за напрямком боротьби з організованою злочинністю за великою кількістю адрес.

За однією з адрес, яка фігурувала у кримінальному провадженні, на той час був нещодавно розміщений один із законспірованих запасних командних пунктів Валерія Залужного.